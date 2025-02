Wielka noc w FC Barcelonie! Lewandowski i Szczęsny wracają na szczyt!

Barcelona miała znakomitą okazję wrócić na pozycję lidera La Ligi po prawie dwóch miesiącach. Kiedy zaczęła znów regularnie wygrywać, potknięcia zaliczali Real Madryt i Atletico Madryt. Ale trzeba było wygrać z Rayo Vallecano, rewelacją tego sezonu, niespodziewanie szóstą siłą rozgrywek.

Pół godziny kontroli Barcelony, a potem strach o wynik

Barcelona dość szybko przejęła kontrolę nad wydarzeniami boiskowymi. Z łatwością wchodziła w pole karne Rayo. Wykorzystywała nerwowość i niefrasobliwość w obronie rywala. Brakowało jedynie skuteczności ze strony Raphinhi i Lamine'a Yamala oraz dokładnych podań do dobrze ustawiającego się Roberta Lewandowskiego.

W końcu przyszła 20. minuta, wtedy sędzia podyktował rzut karny po faulu Pathe Cissa na Inigo Martinezie. Gracz Rayo sprowadził stopera Barcelony do parteru. Ten faul wychwycił VAR, arbiter oglądał powtórki i dopiero po ich obejrzeniu wskazał na "wapno". Do rzutu karnego podszedł Lewandowski. Uderzył w swoim stylu, bramkarz rzucił się w drugą stronę. Piłka dodatkowo odbiła się od słupka, ale wpadła do siatki. Polak mógł cieszyć się z 20. gola w lidze - przebił dorobek z zeszłego sezonu.

Barcelona chciała zdobyć drugiego gola, ale była do bólu nieskuteczna, każdy strzał zatrzymywał się na bramkarzu gości. I tak ten mecz wyglądał do 35. minuty. Rayo głównie się broniło, aż nagle postanowiło grać wyższym pressingiem. To pozwoliło wyraźnie zbliżyć się do pola karnego Barcelony, a nawet bramki Wojciecha Szczęsnego. Polski bramkarz miał kilka okazji, by się wykazać. Szczególnie popisał się przy strzale Randy'ego Nteki z kilku metrów i dobitce Alvaro Garcii z dwóch metrów. Obrona "Blaugrany" tutaj popełniła serię błędów.

Kilka minut przed końcem pierwszej połowy padł gol dla Rayo, ale nie został uznany. Tutaj można mówić o kontrowersji, bo to była typowa sytuacja do interpretacji. Strzelec gola, Jorge De Frutos, nie palił akcji, sprytnie oszukał Szczęsnego. Ale na spalonym był Nteka, który zablokował wracającego Inigo Martineza. Gdyby nie on, Hiszpan zapewne mógłby zablokować uderzenie rywala, przynajmniej tak uznał arbiter.

Do przerwy było 1:0 dla Barcelony, ale wcale nie była taka pewna dobrego wyniku.

Kolejna kontrowersja i szczęście Barcelony

Druga połowa była bardziej chaotyczna. Sam Pedri nie był w stanie nadawać tempa i kreować gry. Po wejściu Daniego Olmo Barcelona znów tworzyła ogromne zagrożenie. On sam raz się popisał, obracając się z piłką w polu karnym. Chciał minąć bramkarza, ale potknął się o jego nogę. Był kontakt, więc powinien być rzut karny, ale sędziowie tego nie dostrzegli. Można mówić o kolejnej kontrowersji. Zamiast tego puścili grę - Raphinha uderzył mocno z ostrego kąta, ale Augusto Batalla zdołał to obronić.

Chwilę później Brazylijczyk miał znakomitą okazję. Znalazł się w sytuacji sam na sam z bramkarzem, ale mógł spokojnie grać do lepiej ustawionego Lewandowskiego. Polak strzeliłby do pustej bramki. Zamiast tego Raphinha postanowił samemu wykończyć akcję i to nie była dobra decyzja - posłał piłkę ponad bramką Rayo. Z kolei Olmo też kilka razy wpadł z piłką w pole karne, mógł grać do Lewandowskiego, ale podejmował złe decyzje. Niemnije trzeba docenić Hiszpana za dużą chęć do ofensywnej gry.

Rayo w końcówce znowu pokazało pazur, ale Szczęsny dobrze czytał grę gości. Jednak w sytuacji z 90. minuty nie miałby najmniejszych szans. Obrona nieoczekiwanie nie nadążyła za szeroko grana akcją Rayo i nie upilnowała De Frutosa w polu karnym. Gracz gości doskoczył do piłki, ale nieczysto uderzył głową, strzelił nad poprzeczką. Zapewne gdyby chciał uderzyć nogą, miałby większe szanse na gola.

Barcelona wytrzymała do końca z wynikiem 1:0 i odzyskała pozycję lidera La Ligi po prawie dwóch miesiącach. Zrównała się punktami z Realem Madryt, ale dzięki bilansowi bezpośrednich spotkań (wygrana 4:0 na Bernaberu - red.) jest przed "Los Blancos". Trzy punkty w tym meczu to duża zasługa Lewandowskiego i Szczęsnego.