Wystarczył jeden mecz. Cały kraj trąbi o tym, co zrobił Frankowski

- Jestem naprawdę szczęśliwy. To coś wyjątkowego grać dla jednego z największych klubów na świecie. Z niecierpliwością czekam na mecze u siebie i pierwszy trening z drużyną. Słyszałem wiele dobrego o naszych kibicach i stadionie. Bardzo się cieszę, że dołączyłem do tej wielkiej rodziny. Nasi fani są szaleni, oczywiście w pozytywnym tego słowa znaczeniu - mówił Przemysław Frankowski po wypożyczeniu do Galatasaray Stambuł. Na objawienie geniuszu Polaka w nowej drużynie długo czekać nie trzeba było, bo już w debiucie pokazał klasę. Zaliczył kapitalne spotkanie, którym zachwycają się m.in. kibice.

REKLAMA

Zobacz wideo Szymon Marciniak przygotowywał się do sezonu z piłkarzami. "Na testach wypadał lepiej niż zawodnicy!"

Frankowski rozegrał dobry mecz. Otrzymał wysoką notę

Frankowski trafił do Turcji 10 lutego, a już siedem dni później zadebiutował. W poniedziałek zagrał od pierwszych minut przeciwko Rizesporowi. I już w 47. minucie posłał kapitalne podanie na głowę Victora Osimhena, przy okazji myląc kilku rywali, po czym padła bramka. Polak zaliczył asystę w pierwszym spotkaniu.

- Rozegrałem pierwszy mecz w barwach Galatasaray i z tego powodu jestem bardzo szczęśliwy. Byłem bardzo podekscytowany. Cieszę się, że gram w jednym z największych klubów na świecie - mówił Frankowski po debicie, cytowany przez portal haberturk.com.

Był wyraźnie zadowolony z własnej postawy tego dnia. A jak ocenili go eksperci i kibice? Portal SofaScore wystawił mu notę "7,6" w 10-stopniowej skali, co było trzecią najlepszą oceną tego dnia. Zdaniem ekspertów lepiej zagrali tylko zdobywca dwóch bramek Victor Osimhen i Abdulkerim Bardakci. Polak miał aż 92-procentową skuteczność podań, a także dwa kluczowe podania.

Fani z Turcji zachwyceni Frankowskim

Gra Frankowskiego przypadła do gustu szczególnie tureckim kibicom. Ci komplementowali naszego rodaka w mediach społecznościowych. Na pochwały ich zdaniem zasłużył też Mario Lemina, który podobnie jak Polak zaliczył debiut i zdobył asystę.

Zobacz też: Media: Oto szczegóły kontraktu Szczęsnego. Cała prawda wyszła na jaw.

"Lemine i Frankowski zasłużyli na wielkie brawa", "Nie wiem, jakie jest wasze zdanie, ale ja naprawdę polubiłem Frankowskiego. Już w pierwszym spotkaniu pokazał się z bardzo dobrej strony. Jeśli zespół się do niego przyzwyczai, będzie asystował w każdym spotkaniu. Tak trzymaj, lwie", "Pochwalmy Frankowskiego - mimo że był to jego pierwszy mecz w tej drużynie, to czuło się, jakby grał od lat", "Polak zaliczył asystę w debiucie. Jest na zupełnie innym poziomie i wszystko wskazuje na to, że wniesie wiele do drużyny" - to tylko kilka z wielu komentarzy na X.

Kibice liczą, że Frankowski spisze się dobrze również w kolejnych meczach tego sezonu. Na murawie pojawi się najprawdopodobniej już w poniedziałek 24 lutego. Wtedy to dojdzie do wielkiego hitu. Lider podejmie wicelidera Super Lig, a więc Galatasaray zagra z Fenerbahce Stambuł. Obecnie ekipy dzieli sześć punktów.