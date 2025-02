Nie do wiary, co zrobił Ruch! Nie tak miało być. Oto tabela I ligi

Rozgrywki I ligi wróciły w piątek do gry po dwumiesięcznej przerwie. Rozpoczęło się dwoma remisami: Odry Opole z Bruk-Bet Termaliką Nieciecza oraz Arki Gdynia z Polonią Warszawa. Następnego dnia działo się dużo więcej, choć na początek... padł remis w meczu Kotwicy Kołobrzeg ze Stalą Stalowa Wola. Tuż po tym spotkanie, na które czekała większość ligi, gdyż każdy chciał zobaczyć, jak Wisła Kraków przepracowała zimową przerwę. Okazało się, że przeciętnie, gdyż piłkarze Mariusza Jopa polegli na własnym stadionie ze Zniczem Pruszków 0:1.

Ruch Chorzów traci punkty z Pogonią Siedlce. Oto tabela I ligi

Aż trudno w to uwierzyć, ale w niedzielnych spotkaniach znów nie obyło się bez podziału punktów. Jedynym zwycięzcą został GKS Tychy, który pokonał na wyjeździe Wartę Poznań 3:1. Walczące o awans do ekstraklasy Górnik Łęczna i Wisła Płock potknęły się za to na ŁKS-ie Łódź oraz Chrobrym Głogów.

Na zakończenie tej serii gier ostatnia w tabeli Pogoń Siedlce zmierzyła się z Ruchem Chorzów. Gospodarze objęli prowadzenie już w 8. minucie, gdy po dobrze wykonanym stałym fragmencie gry do bramki trafił Marcin Flis. Bardzo szybko do ofensywy ruszyli jednak piłkarze Dawida Szulczka i w 21. minucie udało im się doprowadzić do remisu. Przytomnie w polu karnym zachował się Mateusz Szwoch, który po odbiciu piłki od słupka z bliska wbił ją do siatki. I właśnie remisem 1:1 zakończył się ten mecz.

Potknięcie Ruchu oznacza, że nie zmniejszył on straty do liderujących Bruk-Bet Termaliki Nieciecza (46 pkt), Arki Gdynia (41 pkt) oraz Miedzi Legnica (39 pkt). Tegoroczny spadkowicz musi również zacząć patrzeć, co się dzieje za nim, gdyż zaledwie punkt mniej ma Wisła Płock, natomiast 33 punkty na koncie ma szósty Górnik Łęczna.

Jeśli chodzi o dół tabeli, to tuż nad strefą spadkową znajdują się: Warta Poznań (19 pkt), Odra Opole (19 pkt) oraz Kotwica Kołobrzeg (19 pkt). Gdyby sezon zakończył się w tym momencie, to do II ligi spadliby: Chrobry Głogów (17 pkt), Stal Stalowa Wola (12 pkt) oraz Pogoń Siedlce (10 pkt).

Tabela 1. Ligi (stan na 17.02.2025r.):