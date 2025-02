Flick zdecydował. Ogłosili skład FC Barcelony na dzisiejszy mecz

FC Barcelona wraca do gry po ośmiu dniach przerwy. Kolejnym rywalem piłkarzy Hansiego Flicka będzie Rayo Vallecano. Będzie to szansa, by podtrzymać znakomitą passę, wykorzystać potknięcie Realu Madryt i awansować w tabeli ligowej. Właśnie dowiedzieliśmy się, jaki skład niemiecki szkoleniowiec wybrał na to spotkanie. Co zatem z Wojciechem Szczęsnym i Robertem Lewandowskim?

