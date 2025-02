Podnieśli alarm przed mundialem. Trzy miliony psów może zostać zabitych

Dwa najbliższe mistrzostwa świata odbędą się nie w jednym, a kilku krajach. W przyszłym roku najlepsze drużyny świata o tytuł walczyć będą w Kanadzie, Stanach Zjednoczonych oraz Meksyku. W 2030 roku mistrzostwa świata odbędą się w Hiszpanii, Portugalii oraz Maroku.

Maroko reaguje na ogromną kontrowersję

Maroko może mieć problem organizacyjny przed rozpoczęciem mistrzostw świata. Chodzi o bezdomne psy, których w tym kraju jest mnóstwo.

"Obrońcy praw zwierząt podkreślają, że dochodzi tam do bestialskiego traktowania psów. Aktywiści skierowali apel do Międzynarodowej Federacji Piłki Nożnej (FIFA), w którym zakwestionowali Maroko jako jednego z gospodarzy wydarzenia. Jak twierdzą aktywiści zajmujący się ochroną praw zwierząt, w Maroku są 3 mln bezdomnych psów, które w ramach przygotowań do mundialu zostaną zabite" - pisał pod koniec stycznia tego roku "Story.pl".

Organizatorzy mistrzostw świata błyskawicznie zareagowali i oficjalnie zdementowali informacje, że dojdzie do zabicia trzech miliona bezdomnych psów.

- Nie ma żadnej akcji zabicia psów. Doniesienia o planie zabicia trzech milionów bezdomnych psów przed mistrzostwami świata w 2030 roku są całkowicie bezpodstawne - powiedział Mohammed Roudani, szef Wydziału Higieny i Terenów Zielonych w Generalnej Dyrekcji Władz Lokalnych przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, cytowany przez niemiecką telewizję RTL.

Lokalne władze Maroka twierdzą, że mają pomysł, jak zająć się bezdomnymi psami.

- Lokalne władze dobrowolnie zobowiązały się do wdrażania etycznych i zrównoważonych rozwiązań w zakresie zarządzania populacją bezdomnych psów, zgodnie z międzynarodowymi standardami dobrostanu zwierząt - dodał Roudani.

W tym celu utworzono schroniska dla zwierząt, zwiększono środki na opiekę weterynaryjną i wdrożono program TNVR (łapanie, sterylizacja, szczepienie i identyfikacja bezdomnych psów).

Tytułu mistrza świata bronić będzie Argentyna. Na ostatnich MŚ w Katarze wygrała po rzutach karnych z Francją 4:2 (3:3 po dogrywce, 2:2 po regulaminowym czasie gry).

Dla Argentyny był to trzeci tytuł mistrzowski w historii (wygrywała też w latach 1978 i 1986). Najwięcej triumfów - pięć ma Brazylia (1958, 1962, 1970, 1994, 2002).