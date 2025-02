Ronaldinho wskazał najlepszego piłkarza w historii. Ani Ronaldo, ani Messi

Kwestia wyboru najlepszego piłkarza w historii od wielu lat wywołuje wiele dyskusji wśród osób interesujących się piłką nożną. Czy jest nim Leo Messi po sięgnięciu po mistrzostwo świata w 2022 roku? A może niektórzy wyżej cenią długowieczność Cristiano Ronaldo, bądź z utęsknieniem patrzą w przeszłość i na takich piłkarzy jak Pele i Diego Maradona? Ile ludzi, pokoleń fanów, tyle opinii.

REKLAMA

Zobacz wideo Polski piłkarz w Ameryce wynajął paparazzi i zrobił show. Kosecki: Krzysiek, mam nadzieję, że się nie obrazisz

Ronaldinho wybrał najlepszego piłkarza w historii

Wśród fanów futbolu pewnie znajdą się też tacy, może nieliczni, którzy wskazaliby Ronaldinho jako najlepszego piłkarza w historii. A kogo laureat Złotej Piłki z 2005 roku uważa za popularnego GOAT-a [Greatest of All Time - przyp. red.]? O to został zapytany w krótkiej wymianie zdań z YouTuberem RkReddy.

- Najlepszy piłkarz w historii?

- Pele.

- Pele czy Lionel Messi?

- Pele.

- Pele czy Ronaldinho?

- Pele - podsumował Ronaldinho z charakterystycznym dla siebie uśmiechem.

To oczywiście opinia Ronaldinho, ale nie ma wątpliwości, że Pele jest jednym z najlepszych piłkarzy w historii. Rozegrał 92 mecze w reprezentacji Brazylii, strzelił 77 bramek i trzykrotnie w barwach "Canarinhos" sięgał po mistrzostwo świata. Zmarł 29 grudnia 2022 roku w wieku 82 lat.

Zobacz też: Podolski jest niereformowalny. Oto co wstawił na X

Ronaldinho zagra w Polsce przeciwko kadrze Adama Nawałki

W czerwcu bieżącego roku Ronaldinho przyjedzie nawet do Polski, by dokładnie 21 czerwca zagrać na Stadionie Śląskim w Chorzowie w meczu legend reprezentacji Polski i Brazylii. Na ławce polskiej drużyny zasiądzie Adam Nawałka, a na boisku pojawią się m.in. Jakub Błaszczykowski czy Łukasz Piszczek. Z kolei w barwach "Canarinhos" poza Ronaldinho pojawią się Valdo, Sony Anderson, Edmilson czy Maicon.