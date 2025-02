Georgina Rodriguez "złapana na spalonym". Oto co zrobiła partnerka Ronaldo

Latem 2016 roku Cristiano Ronaldo zaczął spotykać się z Georginą Rodriguez, która do dziś jest jego partnerką życiową. Kilka dni temu hiszpańskie media prześwietliły relacje Argentynki z matką legendarnego piłkarza. Okazuje się, że nie są one zbyt dobre, co potwierdza ostatni gest Georginy w mediach społecznościowych. "Złapana na spalonym" - komentuje sprawę portal digisport.ro.

