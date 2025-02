Jerzy Dudek wraca do piłki. Tego nikt się nie spodziewał

Kończy się czas piłkarskiej emerytury Jerzego Dudka. Były bramkarz reprezentacji Polski zakończył karierę w 2011 roku. Do gry w piłkę wrócił jedynie na chwilę w 2013 roku. Wówczas wystąpił w meczu towarzyskim z kadrą Liechtensteinu (2:0), który był jego 60. występem w narodowych barwach.

Jerzy Dudek wraca z piłkarskiej emerytury. Został działaczem

Były golkiper od lat pracuje przede wszystkim jako ekspert piłkarski. Regularnie zabiera głos w tematach dotyczących reprezentacji Polski oraz ligi hiszpańskiej. Do tej pory nie wydawało się, żeby ta sytuacja miała ulec zmianie. Dudek jest jednym z wielu byłych polskich piłkarzy, którzy nie zdecydowali się na dalsze działanie przy piłce po zakończeniu kariery.

Wygląda na to, że teraz to się zmieni. Okazuje się, że Jerzy Dudek został działaczem piłkarskim. Były bramkarz dołączył do prezydium Podokręgu Zabrze w Śląskim Związku Piłki Nożnej.

"Wybrano Członków Prezydium Podokręgu Zabrze. Zostali nimi: Jarosław Bryś, Tomasz Kulczycki, Jarosław Zawrot, Paweł Strumiński, Krzysztof Skurski, Tadeusz Łępski, Andrzej Kyrcz i Jerzy Dudek; a także Delegatów na Walne Zebranie Śląskiego ZPN: Jarosław Bryś, Tomasz Kulczycki, Jarosław Zawrot, Paweł Strumiński, Krzysztof Skurski, Tadeusz Łępski, Andrzej Kyrcz, Jerzy Dudek, Małgorzata Sędzimir-Pszowska, Herbert Jatta, Łukasz Nieużyła i Agnieszka Pluskota" - czytamy w komunikacie na stronie zabrze.slzpn.pl.

- Oczywiście jestem bardzo zadowolony, że dołączyłem do zarządu Podokręgu Zabrze Śląskiego Związku Piłki Nożnej. Fajnie, bo na pewno to coś nowego. Mam nadzieję, że wniosę swoją osobą coś pozytywnego, zawsze to robię. Mam nadzieję, że jak się spotkamy za cztery lata, to będą efekty tej naszej wspólnej pracy. Podokręg Zabrze już bardzo dużo robi, bardzo dużo pozytywnych rzeczy. Wszystko zostało tutaj dzisiaj powiedziane, a ja dołączam swoją skromną osobą do tego wielkiego zarządu - powiedział Jerzy Dudek.

Najważniejszym wydarzeniem zebrania był wybór prezesa zabrzańskiego podokręgu. Czwarty raz z rzędu został nim Jarosław Bryś, który rządzi od 2012 roku. Bryś jest również wiceprezesem Śląskiego Związku Piłki Nożnej - jednego z najważniejszych regionalnych związków w kraju.