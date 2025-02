Niewiarygodne, kto może być nowym trenerem Modera. Ależ to byłby hit!

Jakub Moder wraca do żywych. I robi to w naprawdę dobrym stylu. Polak zebrał świetne oceny po meczu z AC Milanem. "Włączyłem, żeby obejrzeć Milan, a oglądam jak Jakub Moder sobie rozstawia po kątach Leao, Gimeneza czy innego Fofanę" - chwalili pomocnika eksperci. Feyenoord wygrał to spotkanie 1:0.

To będzie nowy trener Modera? Wielki powrót do Holandii

Feyenoord odniósł zwycięstwo nad Milanem, choć przecież podszedł do tego meczu z trenerem tymczasowym. Obecnie Holendrzy poszukują nowego szkoleniowca. I wygląda na to, że mogą sięgnąć po naprawdę mocne nazwisko. Z Feyenoordem łączony jest... Erik ten Hag. Holender kilka miesięcy temu stracił pracę w Manchesterze United.

Ten Hag w Holandii największe sukcesy odnosił z Ajaxem Amsterdam. Z tym klubem trzy razy zdobył mistrzostwo kraju. Doprowadził też Ajax do półfinału Ligi Mistrzów w sezonie 2018/19.

Portal ad.nl zasugerował, że taki obrót spraw jest możliwy. Holendrzy zorganizowali też ankietę i okazuje się, że wielu kibiców Feyenoordu byłoby zadowolonych ze ściągnięcia byłego szkoleniowca Manchesteru United. W ankiecie tego serwisu zdobył on aż 19 procent z blisko 50 000 głosów. Lepszy wynik osiągnął tylko Marino Pusić - obecny trener Szachtara Donieck otrzymał 26 procent głosów. Niewiele gorszy (17 procent) był Mark van Bommel.

Feyenoord obecnie zajmuje dopiero 5. miejsce w Eredivisie. To bardzo rozczarowujący wynik, bo w zeszłym roku obecny klub Jakuba Modera został wicemistrzem kraju. Sezon może uratować dobra postawa zespołu w Lidze Mistrzów - we wtorek 18 lutego Feyenoord zagra rewanż z AC Milan. Zachęcamy do śledzenia tego spotkania w Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.