Ronaldo wskazał najgorszego piłkarza, z jakim grał. Nie wahał się ani sekundy. "Był żartem"

W barwach Realu Madryt Ronaldo rozegrał aż 177 meczów, w których strzelił 103 bramki i zanotował 34 asysty. "Il Fenomeno" zapisał się w historii futbolu jako zawodnik świetny technicznie, za którym trudno było nadążyć. Niewielu jest piłkarzy, których można do niego porównać. Gdyby nie ciężkie kontuzje, być może Brazylijczyk byłby dziś uważany za najlepszego piłkarza w historii futbolu.

REKLAMA

Zobacz wideo Wstyd i hańba w Legii Warszawa! „Jak patrzę na Guala." [To jest Sport.pl]

To był najgorszy zawodnik, z którym grał Ronaldo. "Był naprawdę słaby w piłkę"

Właśnie na okres swojej gry w Realu Madryt wskazał Ronaldo, gdy w rozmowie z Romario zdecydował się wybrać najgorszego piłkarza, z którym kiedykolwiek grał w jednym zespole. Brazylijczyk nie gryzł się w język, gdy mówił o Thomasie Gravesenie - duńskim pomocniku, który w Realu grał w sezonach 2004/05 i 2005/06.

- Było wielu słabych zawodników, ale jeden z Realu Madryt był żartem. Chodzi o Gravesena, Duńczyka. To był naprawdę w porządku gość, dobry człowiek, ale był naprawdę słaby w piłkę - powiedział Brazylijczyk. - Strzelał, dużo kopał, ale był słaby - dodał.

Z tym kopaniem Ronaldo nie przesadza. W biografii Gravesena można przeczytać, że podczas jednego z treningów Realu doprowadził do tego, że Brazylijczyk... stracił zęba. Wszystko przez poczucie humoru Duńczyka, który lubił zadawać ciosy swoim kolegom, podnosić ich, czy podduszać.

Nic dziwnego, że Ronaldo nie należy do wielkich fanów "Wściekłego Psa" - takiego przydomku podczas kariery doczekał się Gravesen.

A co obecnie robi Brazylijczyk? Jest m.in. właścicielem Realu Valladolid - najgorszego zespołu w La Liga. Po 20. kolejce ma on zaledwie 15 punktów. Teraz jego zawodników czeka mecz z walczącą o utrzymanie Sevillą. Spotkanie odbędzie się w niedzielę 16 lutego o 16:15. Zapraszamy do śledzenia go w Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.