Wszyscy chwalą Modera, a tu nagle takie słowa trenera Feyenoordu. "Nie powinniśmy"

Jakub Moder jest chwalony po środowym spotkaniu Ligi Mistrzów przeciwko Milanowi. To był jego debiut w tym europejskim pucharze, co na pewno da mu dodatkowej energii, by wrócić do formy sprzed kontuzji. Polak w rozmowie z Algemeen Dagblad wyznał, że słyszał publiczność, co rzadko się zdarza. "Zazwyczaj nie słyszę zbyt wiele z tego, co dzieje się na trybunach, gdy jestem na boisku. Ale przeciwko AC Milan wygrałem pierwsze pojedynki i publiczność na to zareagowała" - wyznał.

REKLAMA

Zobacz wideo Co z reprezentacją po Lewandowskim? Żelazny: Jest słabo. Polacy grają w słabych klubach

Trener skomentował występ Jakuba Modera

Zachwyty nad grą Jakuba Modera postanowił skomentować także Zbigniew Boniek. "Jak zwykle przesada. Zagrał dobrze, poprawnie. Nikogo nigdzie nie schował, a ocena bardziej rzetelna będzie po rewanżu. To moja ocena" - napisał były prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej na portalu X.

Na temat występu Jakuba Modera zabrał również głos tymczasowy trener Feyenoordu Pascal Bosschaart. Przyznał, że Moder w pierwszej połowie szukał okazji i zbyt często znajdował się poza swoją pozycją. "Ale w drugiej połowie był dobry" – powiedział Bosschaart. "Myślę też, że nie powinniśmy wskazywać jednego zawodnika. Ale Moder zagrał dobrą drugą połowę" - stwierdził w serwisie ad.nl.

Zobacz też: Ależ kontra w Bońka. Prosto z Holandii. Poszło o Modera

Jakub Moder został 119. polskim piłkarzem, który zagrał w Lidze Mistrzów. Rewanżowe spotkanie Feyenoord - AC Milan zaplanowano na wtorek 18 lutego o godz. 18:45. Zanim jednak do tego dojdzie drużyna Jakuba Modera rozegra mecz ligowy z NAC Breda - 15.02 o godz. 18:45.