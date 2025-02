Wrze wokół Viniciusa! Miarka się przebrała. "Naraża się Perezowi"

Vinicius Junior to jeden z najważniejszych piłkarzy w ofensywie Realu Madryt i wydaje się być graczem niesprzedawalnym. Mimo to Saudyjczycy naciskają na otoczenie Brazylijczyka i "Królewskich", kuszą kosmicznymi pieniędzmi, które przebiją ofertę madrytczyków. Zniesmaczony całą sytuacją jest Florentino Perez. Zdaniem hiszpańskich mediów Real ma zmienić podejście do Viniciusa.

3 Fot. REUTERS/Phil Noble Otwórz galerię Na Gazeta.pl