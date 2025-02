Katar reaguje na to, co dzieje się we Francji: Mamy dość

Nasser Al-Khelaifi został oskarżony 5 lutego o "współudział w kupowaniu głosów i naruszaniu wolności głosowania" oraz "współudział w nadużyciu władzy na szkodę SCA Lagardere" - przypomina serwis RMC Sport.

REKLAMA

Zobacz wideo Żelazny: Messi, Neymar i Mbappe w PSG to było zaprzeczenie drużyny piłkarskiej

Prezes PSG oskarżony

Jak informuje serwis france24.com, powołujący się na AFP - sprawa dotyczy okresu w 2018 roku, gdy w zarządzie toczyła się walka o władzę między miliarderem Vincentem Bollore a najbogatszym człowiekiem we Francji Bernardem Arnault, szefem firmy dóbr luksusowych LVMH.

"Arnaud Lagardere i jego współpracownicy są oskarżeni o dzwonienie do swoich kontaktów, w tym do Al-Khelaifiego pełniącego funkcję dyrektora Qatar Investment Authority (QIA). Pięć dni po pierwszym głosowaniu QIA zmieniła swoje stanowisko i zagłosowała za rezolucjami zaproponowanymi przez Arnauda Lagardere'a" - czytamy.

Media: Katar grozi wycofaniem się z inwestycji

Według ustaleń serwisu RMC Sport oskarżenie Nassera Al-Khelaifiego, który od 2011 jest prezesem PSG, odbił się echem w Dosze, gdzie przebywa od jakiegoś czasu. Sytuacja ma być o tyle napięta, że Katar grozi wycofaniem inwestycji we Francji. "Ta natychmiastowa decyzja prawna wywołała silną reakcję wśród jego otoczenia. Według naszych informacji jest to na tyle irytujące, że Katar grozi wycofaniem się ze swoich inwestycji we Francji, w tym z beIN Sports i Paris Saint-Germain" - czytamy.

"Katarczycy mają dość tych wszystkich nadużyć. Fałszywe oskarżenia, szantaż, codzienna krytyka, obwinianie innych za ich całkowitą niekompetencję, wszystkie problemy we Francji są ich winą, za każdym razem, gdy próbują pomóc, robią to najwyraźniej dla 'miękkiej siły'. To czyste nadużycie i wszyscy mają już dość" – oświadczyło nawet źródło zbliżone do rządu, cytowane przez RMC Sport.

Zobacz też: To był nokaut w Lidze Mistrzów! Praktycznie załatwiają awans jednym meczem

Francuzi przypominają, że oprócz afery Lagardere, Nasser Al-Khelaifi był wymieniany w związku z aferami o: korupcję w związku z ofertami Kataru na Mistrzostwa Świata w Lekkoatletyce 2017 i 2019. Zostało to ostatecznie uchylone w połowie lutego 2023 r. przez Cour de Cassation, który orzekł, że francuskie sądy nie mają jurysdykcji do wniesienia przeciwko niemu zarzutów.