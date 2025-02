Hit. Były reprezentant Polski zagra w B-Klasie. "W końcu dobrze trafił!"

Bartosz Ślusarski to piłkarz mocno związany z Wielkopolską. Przygodę z seniorską piłką zaczął w Huraganie Pobiedziska, z którego trafił do Lecha Poznań. Grał też w Groclinie Dyskobolii Grodzisk Wielkopolski. Stamtąd wyjechał do portugalskiego Uniao De Leiria. Kolejne lata spędził w Anglii, grając dla West Bromwich Albion, Blackpool i Sheffield Wednesday. Do Polski wrócił w 2009 r. Karierę zakończył dziesięć lat później, jego ostatnim zespołem była Tarnovia Tarnowo Podgórne.

Były reprezentant zagra w B-Klasie

Ślusarski często był widywany na mecz oldbojów Lecha. Nagle postanowił związać się z amatorskim klubem Poznań FC. Drużyna istnieje od 2004 r., w piątek będzie obchodzić swoje 21. urodziny. Dziś występuje na poziomie B-Klasy i walczy o awans szczebel wyżej. Na półmetku rozgrywek jest wiceliderem w swojej grupie i traci do prowadzącego GES Poznań dwa punkty.

Ślusarski ma za sobą bogatą karierę, łącznie zagrał w 367 meczach klubowych, z czego w 242 na poziomie ekstraklasy. Zdobył w niej 62 bramki, zanotował 24 asysty. Strzelał też na poziomie ligi portugalskiej, angielskiej Championship, zaliczył występy w Pucharze UEFA i Lidze Europy. Na koncie ma dwa triumfy w Pucharze Polski oraz mistrzostwo Championship z West Bromem.

Napastnik zaliczył dwa występy w reprezentacji Polski, oba za kadencji Pawła Janasa w 2005 r. Grał w meczach towarzyskich z Albanią (1:0) i Meksykiem (1:1), ale nie strzelił gola. Był też na ławce rezerwowych w starciu z Azerbejdżanem (3:0).

Poznań FC opublikował film w mediach społecznościowych w ramach ogłoszenia transferu. W nim obśmiewa wszelkie pudła Ślusarskiego, ale miało to charakter wyłącznie humorystyczny. Z pewnością były napastnik "Kolejorza" będzie chciał pomóc w awansie do A-klasy.

"W końcu dobrze trafił!" - zajawił jego nowy klub w social mediach.

Bartosz Ślusarski w grudniu skończył 43 lata.