FC Barcelona poznała rywala w półfinale! Hit nad hity

Puchar Króla wchodzi w decydującą fazę. W grze pozostały już tylko cztery zespoły: FC Barcelona, Real Madryt, Real Sociedad i Atletico Madryt. W ćwierćfinałach najlepiej zaprezentowały się drużyny Hansiego Flicka oraz Diego Simeone. Obie wynikiem 5:0 pokonywały kolejno Valencię i Getafe.

Już wszystko jasne! Poznaliśmy półfinałowe pary Pucharu Króla

Po ostatnim gwizdku Niemiec rozpływał się nad Wojciechem Szczęsnym, którego namaścił na podstawowego bramkarza w zespole. - Bronienie dostępu do bramki to jego praca. Dobrze mu to wychodzi, daje nam też stabilność. Podoba mi się jego osobowość, potrzebujemy tego. Na koniec jest to jego praca. Dziś znów zachowaliśmy czyste konto i chcemy tego w kolejnych spotkaniach - mówił Flick dla TVP Sport.

Nieco większe problemy z awansem do półfinału miał Real Madryt. Mistrzowie Hiszpanii męczyli się w meczu przeciwko Leganes. Ostatecznie gola na wagę zwycięstwa 3:2 w trzeciej minucie doliczonego czasu gry strzelił Gonzalo Garcia. Bez niespodzianki obyło się natomiast w spotkaniu Realu Sociedad, który pewnie pokonał Osasunę 2:0.

W środę o godz. 13:00 rozpoczęła się ceremonia losowania półfinałowych par Pucharu Króla zorganizowana przez hiszpańską federację piłkarską RFEF. Kilkadziesiąt minut później po części artystycznej wszystko stało się jasne. W meczu o finał rozgrywek FC Barcelona zagra z Atletico Madryt, a Real Madryt zmierzy się z Realem Sociedad.

Na tym etapie drużyny oprócz jednego spotkania rozegrają także rewanże. Pierwsze półfinały odbędą się w dniach 25-27 lutego. Na rewanż trzeba będzie poczekać aż do początku kwietnia. Barcelona rozpocznie zmagania od domowego meczu na Estadi Olimpic Lluis Companys. Starcie o tytuł zaplanowano na 26 kwietnia w Sewilli. W zeszył roku puchar zgarnął Athletic Bilbao.

Oto pary półfinałów Pucharu Króla