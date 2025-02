Holendrzy chcą rewolucji po tym, co zrobili kibice Legii. Tego żądają od UEFA

Wydarzenia z października 2023 roku już na zawsze przeszły do niechlubnej historii. Przy okazji meczu AZ Alkmaar - Legia Warszawa w ramach fazy grupowej Ligi Konferencji Europy doszło do ogromnego skandalu. Władze holenderskiego miasta i lokalna policja miały wręcz ksenofobicznie odnosić się do Polaków. Osoby posługujące się naszym językiem były wywożone z miasta, nawet wyciągane z mieszkań. Co więcej, po meczu ochrona na stadionie w karygodny sposób potraktowała piłkarzy oraz działaczy Legii. Prezes Dariusz Mioduski został pobity, a dwaj piłkarze Legii, Josue i Radovan Pankov, zostali zatrzymani przez policję (zdaniem Holendrów to oni atakowali stewardów).

Holendrzy narobili bałaganu. Teraz sami chcą reakcji UEFA

Strona holenderska oczywiście przedstawiała to wszystko inaczej. Według nich wszelkie ustalenia między kibicami a klubami zostały złamane, a polscy fani mieli siać chaos w mieście, atakować policję i próbować wejść na stadion bez biletów. Jak się okazuje, Holendrzy do dziś o tym nie zapomnieli i na podstawie właśnie tamtych wydarzeń postanowili wyjść z żądaniami do UEFA.

Burmistrz Alkmaar przedstawiła żądania

Europejska federacja aktualnie nie miesza się zbytnio w sprawy organizacyjne samych spotkań. Przynajmniej nie pod kątem przyjmowania kibiców gości. Odpowiedzialność spoczywa na klubach. Holendrzy chcieliby, żeby to się zmieniło. W rozmowie z portalem NOS burmistrz miasta Alkmaar Anja Schouten przedstawiła postulaty, które zostały opracowane przez koalicję gmin Amsterdam, Alkmaar, Rotterdam, Eindhoven i Enschede, czyli tych, z których pochodzą najmocniejsze kluby z Eredivisie.

Żądania strony holenderskiej prezentują się następująco: