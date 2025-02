To wygląda na zapowiedź transferu Krzysztofa Piątka. "15 mln euro"

Krzysztof Piątek strzela w tym sezonie jak na zawołanie. W lidze tureckiej ma na koncie już 18 goli w 21 meczach. Dołożył do tego dziewięć bramek w Lidze Konferencji Europy (w kwalifikacjach i fazie zasadniczej) oraz gola w Pucharze Turcji. Prezentuje w tym sezonie skuteczność bliską poziomu Roberta Lewandowskiego.

Klub Piątka ściągnął nowego napastnika

Piątek jest w naprawdę dobrej formie, prawdopodobnie najlepszej od lat. Nie dziwi zatem, że w Bsasksehirze spodziewają się, że wkrótce zostanie sprzedany do klubu z zachodniej ligi. Możliwe też, że zostanie w Turcji, ale będzie grał w jednym z trzech gigantów - Besiktasie, Fenerbahce lub Galatasarayu.

- Jeżeli w przyszłej kampanii dalej miałby odpalać te swoje "pistolety", to już w zespole pokroju Fenerbahce czy Galatasaray. Jego obecny klub jest świadomy, że Polak znajduje się w bardzo dobrej formie i już tej zimy byłby skłonny sprzedać go za ok. 10 mln euro. Były oferty z MLS-u, nawet w wysokości 15 mln euro. Basaksehir zwyczajnie stał się dla niego za mały - mówił pod koniec stycznia w rozmowie z TVP Sport Krzysztof Gerlak, ekspert od piłki tureckiej.

Okno transferowe w Turcji zamknęło się we wtorek. Piątek nie został nigdzie sprzedany, spędzi wiosnę w klubie ze Stambułu. Mimo tego, że Polak został w Basaksehirze, władze klubu zdecydowały się w ostatniej chwili ściągnąć nowego napastnika, który może być konkurencją dla naszego reprezentanta.

Nowym piłkarzem Basaksehiru został Ivan Brnić. To 23-letni Chorwat, wychowanek Hajduka Split. Grał później w Mariborze i Olympiakosie Pireus. Grecki gigant wypożyczył go latem na pół roku do słoweńskiego NK Celje. Teraz został kupiony przez Turków za 1,5 mln euro. W tym sezonie strzelił pięć goli w 16 meczach ligi słoweńskiej, dołożył do tego jedno trafienie w Lidze Konferencji właśnie w meczu z Basaksehirem. Podpisał kontrakt do końca czerwca 2028 r.

Brnić najczęściej występuje na pozycji lewego skrzydłowego, ale może grać na środku ataku. Może zatem rywalizować z Piątkiem o miejsce w pierwszym składzie. Docelowo ma wejść w buty Polaka, jeśli ten zostanie sprzedany latem.

Transfermarkt wycenia Krzysztofa Piątka na 6,5 mln euro. Polak ma ważny kontrakt z Basaksehirem do końca przyszłego sezonu. Jego zespół wciąż jest w grze o europejskie puchary. Zajmuje siódme miejsce w ligowej tabeli ze stratą sześciu punktów do czwartego Eyupsporu.