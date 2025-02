Rekord Lewandowskiego zagrożony! Niesamowity wyczyn napastnika BVB

Co to był za mecz Borussi Dortmund! We wtorek drużyna Niko Kovaca bez żadnych problemów pokonała na wyjeździe Sporting Lizbona 3:0 w pierwszym spotkaniu play-offów Ligi Mistrzów. Wynik w drugiej połowie otworzył Serhou Guirassy, który rozgrywa kapitalny sezon. Okazuje się, że dzięki ostatniej bramce Gwinejczyk wyrównał rekordy... Erlinga Haalanda i Roberta Lewandowskiego. O jakim wyczynie mowa?

4 Fot. REUTERS/Nacho Doce, REUTERS/Heiko Becke Otwórz galerię Na Gazeta.pl