Polacy zagrają przeciwko gigantom w Lidze Mistrzów! Kto dziś gra? [HARMONOGRAM]

Obecny sezon Ligi Mistrzów jest wyjątkowy. Pierwszy raz w historii fazę grupową zastąpiła faza ligowa, która zakończyła się równo dwa tygodnie temu. Osiem pierwszych drużyn wywalczyło bezpośredni awans do 1/8 finału. Za to ekipy z miejsc 9-24 we wtorek rozpoczęły walkę w play-offach. Tego dnia niewątpliwie największym hitem było starcie Manchesteru City z Realem Madryt.

Środą z Ligą Mistrzów. Drużyny Polaków powalczą o awans

Mimo że zespół Pepa Guardioli dwukrotnie wychodził na prowadzenie po bramkach Erlinga Haalanda, to finalnie przegrał 2:3 w samej końcówce. Niespodziankę sprawiła także Borussia Dortmund, która nie miała żadnych problemów z pokonaniem 3:0 Sportingu Lizbona na wyjeździe. Oprócz tego we wtorkowy wieczór gładkie zwycięstwo 3:0 przeciwko Brest odniosło Paris Saint-Germain, a Juventus wygrał u siebie 2:1 z PSV. Rewanżowe spotkania odbędą się za tydzień.

Teraz przyszła pora na drugą turę pierwszych meczów 1/16 finału Ligi Mistrzów. W środę w akcji zobaczymy kilku polskich piłkarzy. Jako pierwszy do boju przystąpi Club Brugge. Zespół Michała Skórasia o godz. 18:45 na własnym stadionie podejmie Atalantę Bergamo, która zajęła 9. miejsce w tabeli. Za to Belgowie rzutem na taśmie pozostali w grze, plasując się na 24. pozycji, czyli ostatniej umożliwiającej grę w play-offach.

O godz. 21:00 rozpoczną się trzy pozostałe starcia. AS Monaco zagra u siebie z Benfiką Lizbona. We wyjściowym składzie Francuzów z pewnością pojawi się Radosław Majecki, który nareszcie stał się podstawowym golkiperem. Choć ostatnio Polak nie popisał się w ligowym meczu z PSG (1:4), to i tak jest bardzo pewnym elementem zespołu.

Za to w jedenastce Feyenoordu Rotterdam na domowy mecz z Milanem być może zawita Jakub Moder. Pomocnik naszej kadry próbuje odbudować się w Holandii, gdzie trafił z Brighton za 1,5 miliona euro. -Moder jest nowy w drużynie. Potrzeba więc czasu - mówił ostatnio o występie Polaka Brian Priske, który tuż przed spotkaniem w Lidze Mistrzów został zwolniony. Tym samym w środowy wieczór w play-offach LM możemy oglądać aż trzech naszych zawodników.

Tak wygląda harmonogram środowych play-offów Ligi Mistrzów