Polak podbija Meksyk. Nie do wiary, co zrobił Bogusz w 21. minucie

- Mateusz Bogusz ląduje w Meksyku. To jest dla mnie kosmos. Ten kierunek to jest kosmos. Wypisał się kompletnie z gry w reprezentacji - tak Tomasz Hajto skomentował transfer 23-latka do Cruz Azul. - Takie teorie zazwyczaj biorą się z... niewiedzy. Bo żeby mówić o lidze meksykańskiej, trzeba ją najpierw oglądać - odpowiedział piłkarz, który swoją wartość postanowił udowodnić na boisku.

Mateusz Bogusz jednym z bohaterów Cruz Azul. Niezwykła asysta

W weekend Polak zadebiutował w nowym klubie w spotkaniu z Pachucą (2:1), w którym rozegrał 70 minut i wywalczył rzut karny. W nocy z wtorku na środę czasu polskiego wybiegł w podstawowym składzie na rewanżowy mecz z haitańskim Real Hope w Pucharze Mistrzów CONCACAF. I w pięć minut pokazał, co potrafi.

W 21. minucie Bogusz posłał bardzo precyzyjne długie podanie z głębi pola w kierunku Angela Sepulvedy, który wykorzystał złe wyjście bramkarza i strzałem głową trafił na 1:0. Trzy minuty później Sepulveda podwyższył wynik, a w 26. minucie drugą asystę zaliczył 2-krotny reprezentant Polski. Była ona znacznie mniej efektowna niż pierwsza - kilka metrów od pola karnego podał on do Gabriela Fernandeza, który huknął z dystansu, co przy złej interwencji bramkarza skończyło się golem.

Mateusz Bogusz zaliczył dwie asysty w meczu Cruz Azul - Real Hope. To była demolka

Bogusz w 57. minucie został zmieniony przez Bryana Gamboę i z ławki rezerwowych obserwował, jak wynik na 5:0 ustalają Andres Montano oraz wspomniany Fernandez. Warto dodać, że w doliczonym czasie pierwszej połowy rzutu karnego nie wykorzystał Exilus Angelo z Real Hope (skuteczną interwencją popisał się Andres Gudino, bramkarz Cruz Azul).

Cały dwumecz Meksykanie wygrali 7:0. W 1/8 finału Pucharu Mistrzów CONCACAF drużyna Mateusza Bogusza zagra albo z amerykańskim Seattle Sounders, albo z gwatemalską Antiguą.