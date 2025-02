Tak Lewandowski potraktował młodszego kolegę. Poszło w świat

33 mecze, 31 goli i trzy asysty - tak wyglądają statystyki Roberta Lewandowskiego w tym sezonie. Aż trudno uwierzyć, że w sierpniu będzie obchodził on 37. urodziny i wciąż gra na tak wysokim poziomie. Absolutny fenomen, którego przedłużenie kontraktu z FC Barceloną do 2026 roku wydaje się już być formalnością. Jak się okazuje, Polak chce wykorzystać znakomity okres i pomóc dojść do formy jednemu z klubowych kolegów.

REKLAMA

Zobacz wideo Sensacyjne zwycięstwo Bełchatowa nad mistrzem Polski. Lemański: Nasz najlepszy mecz w tym sezonie

Robert Lewandowskim pomaga koledze z drużyny wrócić do formy. Hiszpanie ujawniają

- Ansu Fati radzi sobie bardzo dobrze. Robi postępy i tego chcemy. Jest na dobrej drodze, ale musimy zobaczyć, co się wydarzy jutro, jakie będziemy mieć opcję - przekazał parę dni temu Hansi Flick, komentując pominięcie Hiszpana przy wyborze kadry na mecz z Sevillą. Ten, choć był namawiany przez władze klubu na transfer do Besiktasu, zamierza pozostać w stolicy Katalonii i walczyć po powrót do składu.

"Mundo Deportivo" podaje, że pomoc zaoferował mu właśnie Lewandowski. "Polski napastnik dba o formę kolegi, przedłużając sesje treningowe" - przekazano. Stacja SER Catalunya dodaje za to, że 36-latek, chcąc przyczynić się do rozwoju Fatiego, udziela mu wskazówek, mających na celu poprawę wykończenia akcji. "22-latek jest niezwykle zmotywowany, by osiągnąć poziom, który zbliży go do pełni potencjału. Uważa, że jeśli tak się stanie, Flick będzie na niego częściej stawiał" - napisano.

Następnego dnia po zwycięstwie z Sevillą, mimo że wszyscy piłkarze otrzymali trzy dni wolnego od Hansiego Flicka, na treningu w centrum treningowym Ciutat Esportiva Joan Gamper pojawili się m.in. Lewandowski, Wojciech Szczęsny oraz właśnie Fati. "Gdyby był w optymalnej formie, to bez wątpienia byłby ogromnym wsparcie w końcowej fazie sezonu" - skwitowano, uzupełniając, że do kontynuowania procesu odbudowy zachęca go "legendarny" polski piłkarz.

FC Barcelona po 23. kolejkach ligowych zajmuje trzecie miejsce w tabeli La Liga, mając na koncie 48 punktów. Liderem jest Real Madryt (50 pkt), który wyprzedza Atletico (49 pkt) oraz czwarty Athletic Bilbao (44 pkt). Piłkarze Hansiego Flicka rozegrają kolejny mecz w poniedziałek 17 lutego, kiedy na własnym stadionie zmierzą się z Rayo Vallecano.