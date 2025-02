Chwile grozy Szczęsnego. Cała Hiszpania podniosła alarm

Wojciech Szczęsny zanotował w niedzielę szóste spotkanie z rzędu w barwach FC Barcelony, a łącznie dziewiąte. Mimo że piłkarze Hansiego Flicka odnieśli przekonujące zwycięstwo, to nie byłoby to możliwe, gdyby nie Polak, który choćby pod koniec pierwszej połowy kapitalnie odbił piłkę po uderzeniu przewrotką Dodiego Lukebakio. Miał zatem powody do zadowolenia, choć niedługo później ogłoszono smutną dla niego wiadomość.

Koszmar Wojciecha Szczęsnego. "Rozpaczliwa prośba bramkarza FC Barcelony"

Następnego dnia Szczęsny zaskoczył i wspólnie z Robertem Lewandowskim, mimo że wszyscy piłkarze otrzymali trzy dni wolnego od Flicka, pojawili się na treningu w centrum treningowym Ciutat Esportiva Joan Gamper. "W przeciągu ostatnich godzin jego uwaga skupiła się jednak na czymś innym niż boisko sportowe" - przekazał niespodziewanie dziennik "La Vanguardia". O co konkretnie chodzi?

"Rozpaczliwa prośba bramkarza FC Barcelony: szuka swojej suczki Nali, która zgubiła się na plaży w Castelldefels" - wyjaśniał dziennik "La Vanguardia". Zaznaczano, że pies zaginął w poniedziałkowe popołudnie, a informacja błyskawicznie pojawiła się na portalu noticiasdecastelldefels, gdzie podano szczegółowe wieści. "Ma chipa i czarną obrożę" - czytamy. Napisano też, że rodzina szybko "zażądała maksymalnego rozgłosu", by ją odnaleźć.

"To obecnie priorytet Szczęsnego, choć dotąd nie skomentował on w mediach społecznościowych tego dramatycznego zdarzenia" - oznajmiono. "Polak bierze udział w wyścigu z czasem na ulicach Castelldefels" - dodano. Dziennik "Mundo Deportivo" podkreślił, że do prośby w sprawie poszukiwań przyłączyła się również Anna Lewandowska.

"Szczęsny doznaje bolesnego ciosu w szczytowym momencie euforii związanej z FC Barceloną, gdyż prywatnie musi martwić się o swoją suczkę Nalę" - podał portal Cronica Global. W nocy z poniedziałku na wtorek żona bramkarza Marina Łuczenko-Szczęsna napisała pod wspomnianym postem wymowny komentarz: "we got her", co oznacza oczywiście "mamy ją". Tym samym cała rodzina może odetchnąć z ulgą.

FC Barcelona dzięki temu, że zajęła drugie miejsce w fazie ligowej Ligi Mistrzów, ma parę dni wolnego. Do rywalizacji powróci dopiero w poniedziałek 17 lutego, kiedy na własnym stadionie zmierzy się z Rayo Vallecano.