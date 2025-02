Niemcy nie spodziewali się tego po Piątku. Niewiarygodne, jak go nazwali

Po Robercie Lewandowskim to Krzysztof Piątek jest obecnie najlepszym polskim napastnikiem. Jego potencjalni konkurenci albo są od dawna kontuzjowani - jak Arkadiusz Milik - albo nie są w aż tak dobrej formie - jak Karol Świderski czy Adam Buksa.

REKLAMA

Zobacz wideo Artur Binkowski show po wygranej walce na FAME 24!

Niemcy zachwyceni Piątkiem. Od wielkiej wpadki do najlepszego napastnika w Turcji. "Demoluje"

Napastnik reprezentacji Polski zdobył w tym sezonie już 28 goli. Aż 18 z nich w lidze tureckiej, dziewięć w Lidze Konferencji oraz kwalifikacjach do niej oraz jednego w Pucharze Turcji. W tym kraju nie ma sobie równych. W rozgrywkach ligowych ma więcej goli niż Youssef En-Nesyri (13), Simon Banza (13) czy Victor Osimhen (12). Już kilka dni temu forma Piątka zwróciła uwagę niemieckich mediów.

I nic dziwnego. Przecież były napastnik AC Milan kompletnie zawiódł, gdy grał w Niemczech. W barwach Herthy Berlin zagrał łącznie 58 spotkań, w których zdobył tylko 13 bramek. Dla porównania - w Basaksehirze do tej pory zanotował 71 występów, w których strzelił aż 45 goli.

Teraz na formę Polaka zwrócił uwagę serwis fussballdaten.de, który już w tytule pisze, że "24-milionowa klapa Herthy, rozkwita w Turcji".

Portal przypomina, że Piątek do dzisiaj jest drugim najwięcej wart transferem w historii klubu z Berlina. "Dzisiaj Piątek gra w Turcji i całkowicie demoluje te rozgrywki" - zauważono.

Następnie niemiecki portal przypomina jak toczyła się kariera Piątka przed wyjazdem do Turcji - od samych początków w Lechii Dzierżoniów aż do nieudanego okresu w Salernitanie. Na sam koniec zauważono, że w ostatnich latach wartość Piątka w serwisie "Transfermarkt" spadała, ale trend znów się odwraca. Obecnie Polak wyceniany jest na 6,5 mln euro - o milion więcej niż w momencie, gdy trafił do Turcji.

W najbliższy weekend Krzysztof Piątek będzie miał kolejną dobrą okazję do powiększenia dorobku strzeleckiego. W sobotę 15 lutego Basaksehir zagra z walczącym o utrzymanie Bodrum FK - obecnie 17. drużyną ligi tureckiej.