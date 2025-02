Turcy szaleją przez transfer Frankowskiego. Tak go nazwali

Galatasaray to najlepszy klub w Turcji. Drużyna ze Stambułu jest obecnie na dobrej drodze do obrony mistrzostwa. W poprzednim sezonie Galatasaray zdobyło aż 102 punkty. I choć jest to niesamowity wynik, to przewaga nad drugim Fenerbahce wyniosła zaledwie trzy punkty.

REKLAMA

Zobacz wideo Artur Binkowski show po wygranej walce na FAME 24!

Frankowski trafi do Galatasaray? Turcy już szaleją. "Wielkie wzmocnienie"

Obecnie walka o mistrzostwo Turcji również jest zacięta. Galatasaray na razie jest pierwszą drużyną ligi, ale ma tylko trzy punkty przewagi nad drugim Fenerbahce (i jeden mecz więcej do rozegrania). Frankowski trafi więc do zespołu - bo to obecnie wydaje się już pewne - którego fani będą oczekiwać, że zostanie natychmiastowym wzmocnieniem.

O tym jak duże emocje wzbudza transfer reprezentanta Polski świadczą nie tylko reakcje na kolejne wpisy Galatasaray w mediach społecznościowych, w których klub chwali się, że Frankowski jest już w Turcji, ale również kolejne artykuły pojawiające się w tureckich mediach.

Portal yalahaber.com informuje o szczegółach umowy - rocznej pensji w wysokości dwóch milionów euro - i nazywa Polaka "wielkim wzmocnieniem siły ofensywnej". Frankowski początkowo ma być wypożyczony, a potem Galatasaray zapłaci za jego transfer sześć milionów euro.

Serwis fanatic.com.tr poprosił o komentarz w sprawie transferu francuskiego dziennikarza Philippe'a Guilbauda. Ten nie żałował Frankowskiemu ciepłych słów. Nazwał go "bardzo inteligentnym zawodnikiem". Stwierdził też, że "nie robi hałasu w drużynie i jest świetnym zawodnikiem zespołowym". Do tego doszły też pochwały dotyczące jego umiejętności piłkarskich - w szczególności jeśli chodzi o stałe fragmenty gry.

Wkrótce transfer Frankowskiego powinien zostać oficjalnie ogłoszony. Reprezentant Polski w barwach RC Lens rozegrał w tym sezonie 21 spotkań, w których strzelił pięć goli i zanotował dwie asysty.