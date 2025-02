Wszystkie oczy na Mourinho. "Idź pocałuj Szymańskiego"

Sebastian Szymański w poprzednim sezonie notował fantastyczne liczby w lidze tureckiej. Łącznie w tych rozgrywkach strzelił 10 goli i miał 12 asyst. Obecnie nie jest już tak dobrze (2 gole i 4 asysty), ale jest podstawowym zawodnikiem w układance Jose Mourinho. Gdy na formę Polaka zwracały uwagę tureckie media, to szkoleniowiec zdecydowanie go bronił.

Mourinho spełnił marzenie kibica. I zaśpiewał o Szymańskim

Najgorszy okres jest już jednak i za Szymańskim i za Fenerbahce. Turecki klub obecnie notuje serię sześciu zwycięstw z rzędu, a polski pomocnik w ostatnim meczu z Alanyasporem (2:0) zdobył pierwszego gola od listopada. Gdy Fenerbahce przyleciało na ten mecz do Alanyi, to zostało przywitane przez grupę kilkudziesięciu kibiców. Jeden z nich spełnił swoje marzenie.

Fan biegł za autokarem, którym podróżował zespół Fenerbahce i... został zaproszony do środka. Wyraźnie zaskoczony tym faktem przyznał, że chce się spotkać z Sebastianem Szymańskim.

- Dawaj, zaśpiewaj o Szymańskim - zwrócił się do niego Jose Mourinho, który sam zanucił krótką przyśpiewkę. Dobra idź pocałuj Szymańskiego - powiedział potem szkoleniowiec cmokając. - Idź do Szymańskiego - "wygonił" kibica.

"Jose Mourinho nucący piosenkę o Sebastianie Szymańskim to hit" - napisał na Twitterze dziennikarz Samuel Szczygielski.

Następnie kibic Fenerbahce przeszedł przez cały autokar, gdzie witał się z kolejnymi zawodnikami i robił sobie z nimi zdjęcia. W końcu dotarł też do Sebastiana Szymańskiego. Drużyna wzięła go aż do hotelu, w którym nocowała przed meczem z Alanyasoporem.

Fenerbahce wygrało z Alanyasporem 2:0. Teraz przed podopiecznymi Mourinho mecz fazy play-off Ligi Europy. Turecki klub w tej fazie rozgrywek spróbuje wyeliminować belgijski Anderlecht.