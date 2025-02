Tak Guardiola podsumował obecną FC Barcelonę. Jaśniej się nie da

Trzecie miejsce w lidze, drugie po fazie ligowej Ligi Mistrzów, najlepsza ofensywa obu tych rozgrywek - tak wygląda aktualny dorobek FC Barcelony. Robert Lewandowski wspólnie z Raphinhą oraz Laminem Yamalem zapewniają odpowiednią liczbę bramek. I choć można mieć zastrzeżenia do gry obrony, to Hansi Flick nieco poświęcił tę formację dla skuteczniejszego i efektowniejszego ataku. Nie dziwi zatem fakt, że wielu kibiców porównuje obecną drużynę do tej prowadzonej przez Pepa Guardiolę.

REKLAMA

Zobacz wideo GKS Katowice walczy o utrzymanie w PlusLidze. Łukasz Usowicz: Pokazaliśmy, że dalej wierzymy

Tak Guardiola podsumował obecną FC Barcelonę. Wymowne słowa

- Jestem zadowolony z klubu, z zawodników, a także postępu, który poczyniliśmy - przyznał ostatnio Hansi Flick, zaznaczając, że nie zamierza odchodzić po zakończeniu sezonu. - Nie czuje się pod presją i na razie nie rozmawiamy o przedłużeniu umowy. Został mi jeszcze rok obecnego kontraktu. Nie myślę długoterminowo. W piłce nożnej wszystko dzieje się bardzo szybko i wszystko się zmienia. Ale czuje się tutaj bardzo dobrze - wyjaśnił.

Trzeba przyznać, że obecna FC Barcelona wzbudza duże zainteresowanie nie tylko ze względu na wyniki sportowe, ale przede wszystkim na ofensywny, elektryzujący styl gry. Pep Guardiola ma takie samo zdanie. - Real Madryt jest na szczycie La Liga, przed Atletico i grającą wyjątkowo, jedną z najlepszych Barcelon od wielu lat - przekazał na konferencji prasowej przed wtorkowym meczem 1/16 finału Ligi Mistrzów z Realem, cytowany przez "Sport".

Guardiola zagra z Realem Madryt o posadę? "Nie mam takiego przeczucia"

Trudno zaprzeczyć, że w ostatnich miesiącach Manchester City przeżywa kryzys. Czy zatem Hiszpan czuje, że jego posada wisi na włosku? - Nie wiem, czy ludzie mówią lekarzowi, czy architektowi, że gra o posadę. Kiedy przegrywamy, rywale mówią mi, że zwolnią mnie następnego dnia. Ale ja nie mam takiego przeczucia. Myślę, że wciąż jestem tutaj za to, co osiągnęliśmy w ostatnich latach. Tak uważam dzisiaj, ale jutro może mnie zwolnią - oznajmił.

Guardiola nie ma wątpliwości, że lepiej rozgrywać rewanż na własnym stadionie. Tym razem tak się jednak nie stanie, o co cały zespół może mieć pretensje tylko do siebie. - Nasza drużyna ma coś wyjątkowego i mam nadzieję, że jutro to pokażemy - stwierdził. - Oczywiście wygrana byłaby impulsem na resztę sezonu. Wiem, jak chcemy grać i co zrobić, by to osiągnąć - dodał.

Manchester City zmierzy się z Realem Madryt we wtorek 11 lutego o godz. 21:00. Jednocześnie zostaną rozegrane spotkania Juventusu z PSV oraz Sportingu z Borussią Dortmund. Nieco wcześniej o godz. 18:45 odbędzie się mecz Stade Brestois z PSG.