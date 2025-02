Ogłosili Lewandowskiego najlepszym na świecie. Oto fakty

Robert Lewandowski rozpoczął strzelanie w meczu z Sevillą już w siódmej minucie. To było jego 19. trafienie w lidze hiszpańskiej. Dzięki temu wciąż ma trzy gole przewagi nad Kylianem Mbappe i dalej pewnie przewodzi w wyścigu po Trofeo Pichichi dla króla strzelców rozgrywek. Jednocześnie przekroczył barierę 30 goli w sezonie klubowym we wszystkich rozgrywkach.

REKLAMA

Zobacz wideo Co z reprezentacją po Lewandowskim? Żelazny: Jest słabo. Polacy grają w słabych klubach

Lepszego w Europie od Lewandowskiego nie ma

Polski napastnik ma na koncie 31 goli w 33 meczach dla FC Barcelony w tym sezonie - 19 w La lidze, dziewięć w Lidze Mistrzów, dwa w Pucharze Króla i jedno w Superpucharze Hiszpanii. Do tego dołożył jedno trafienie w reprezentacji Polski.

Dla hiszpańskojęzycznego portalu futbolete.com taka skuteczność Polaka na przestrzeni całego sezonu to dowód na to, że Lewandowski jest w tej chwili najlepszym napastnikiem w Europie, a nawet na świecie. "Żaden piłkarz w Europie nie strzelił więcej goli niż Lewandowski. Jego umiejętność regularnego zdobywania bramek uczyniła go kluczowym zawodnikiem Barcelony w walce o tytuły" - czytamy.

Średnio Lewandowski zdobywa bramki co 85 minut, czyli powinien strzelać gole w każdym kolejnym meczu. Portal określił tę statystykę jako "imponującą", a poziom skuteczności naszego napastnika określił mianem "wyjątkowego".

Zauważono też, że Lewandowski w niedzielę wyrównał swój ligowy dorobek bramkowy z poprzedniego sezonu. Wówczas strzelił 19 goli w 35 meczach. Teraz potrzebował do tego znacznie mniej spotkań, bo 22.

Zobacz też: Hiszpanie nie zostawili suchej nitki na Neymarze. "Należałoby zapomnieć"

Futbolete.com docenia także fakt, że Lewandowski przewodzi w klasyfikacjach strzelców w lidze i europejskim pucharze. "Jego doświadczenie i precyzja w meczach europejskich okazały się kluczem do postępu Barcelony" - stwierdzono.

Mimo zaawansowanego wieku jak na piłkarza, Lewandowskiego bardzo trudno jest zatrzymać. "Nadal rzuca wyzwanie czasowi i udowadnia, że w wieku 36 lat wciąż można być na szczycie światowego futbolu. Jego umiejętności strzeleckie w połączeniu z przywództwem na boisku czynią go niekwestionowanym punktem odniesienia dla Barcelony i napastnikiem, nadal który pisze historię w europejskiej piłce nożnej. Jeśli utrzyma takie tempo, nie ma wątpliwości, że jego błyskotliwa kariera będzie wypełniona kolejnymi rekordami i tytułami" - dodano.

W tym sezonie Lewandowski przekroczył też barierę 100 bramek w Lidze Mistrzów. Dokonał tego jako trzeci piłkarz w historii, po Leo Messim i Cristiano Ronaldo. Dziś ma na koncie 90 bramek w barwach Barcelony. Wydaje się być pewnym, że jeszcze w tym sezonie przekroczy granicę 100 goli dla "Blaugrany".