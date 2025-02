Borek odpalił się na wizji. "Powiedzą, że zwariował"

- Zawsze moim marzeniem było zagrać jeden mecz w kadrze, zagrałem ich aż 94. Dla mnie to piękna historia, która właśnie dobiega końca - mówił w czerwcu zeszłego roku Kamil Grosicki, który przebywał wówczas na ostatnim w karierze zgrupowaniu reprezentacji Polski. Przygodę z kadrą zakończył meczem z Austrią (1:3) na mistrzostwach Europy w Niemczech. Na boisku przebywał przez 15 minut.

Od tamtej pory śmiało można nazywać go byłym już reprezentantem Polski. Z orzełkiem na piersi Grosicki wybiegał na boisko 94 razy, strzelając łącznie 17 goli. 36-latek w pewnym sensie padł ofiarą obecnego ustawienia drużyny Michała Probierza, który uparł się na grę w trójce środkowych obrońców. Tym samym w tej formacji nie ma miejsca dla skrzydłowych, na czym ucierpiał Kamil Grosicki. Jego miejsce zajęli już znacznie młodsi zawodnicy, których selekcjoner ustawia na wahadłach.

Z tym stanem rzeczy nie może pogodzić się Mateusz Borek. W ostatnim programie Moc Futbolu na Kanale Sportowym komentator w kilkuminutowym orędziu zawzięcie próbował przekonać resztę ekspertów zgromadzonych w studiu, że w obecnej kadrze nadal byłoby miejsce dla Kamila Grosickiego. - Pewnie za chwilę czat się zapali i powie, że Borek zwariował, bo jest kolegą Grosickiego - rozpoczął.

- Mnie w ogóle śmieszy ten termin odmładzania (kadry - red.) [...] Podziękowaliśmy po mistrzostwach Grosickiemu. Wiadomo, chłopak zrezygnował z tej reprezentacji, bo czuł pismo nosem, czuł, co się święci. Wiedział, że nie dostanie za dużo minut... Na czym polega to odmładzanie? Że wzięliśmy 34-letniego Tarasa Romanczuka i na mistrzostwach Europy wystawiliśmy 34-letniego Salamona? My tak właśnie odmładzamy - mówił podniosłym tonem Borek.

Następnie wrócił do wątku kapitana Pogoni Szczecin. - Rezygnujemy z gości, którzy zagrali na kilku turniejach, byli w ćwierćfinale ME, mają po sto meczów w reprezentacji, a odmładzamy tak, że bierzemy dwóch, którzy nie mają praktycznie żadnego doświadczenia, a są tylko dwa lata młodsi. Ja jako Polska chcę jechać na mistrzostwa świata. I jeśli dzisiaj Kamil Grosicki miałby mi pomóc w czterech meczach eliminacyjnych, to ja i tak Grosickiego biorę! - dodał.

- Ja włączam dzisiaj Pogoń Szczecin dla Kamila Grosickeigo. Nie dlatego, że znam się z nim prywatnie, tylko dlatego, że mam z tego przyjemność, widzę inny dotyk piłki, kreatywność, ciąg na bramkę - tłumaczył. - Jestem przekonany, że gdyby Grosicki grał w Legii czy Lechu, to wyglądałby jeszcze lepiej. I teraz powiedzcie mi, dlaczego dzisiaj polskiej reprezentacji ma nie pomagać ktoś tylko dlatego, że ma 37 lat? Przecież on cały czas jest lepszy od tych Fornalczyków i innych - rzucił na koniec, porównując Grosickiego do Mariusza Fornalczyka, za którego powołaniem opowiadał się Tomasz Lipiński.

21 marca reprezentacja Polski rozpocznie eliminacje do mistrzostw świata meczem z Litwą na Stadionie Narodowym Warszawie.