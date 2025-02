To się dzieje! Cristiano Ronaldo podjął decyzję ws. przyszłości

Pod koniec 2022 roku Cristiano Ronaldo pokłócił się z władzami Manchesteru United. Konflikt okazał się poważny do tego stopnia, że 1 stycznia nowego roku Portugalczyk był już zawodnikiem Al-Nassr. Przygoda legendy Realu Madryt w Arabii Saudyjskiej trwa do dziś. Ronaldo kapitalnie czuje się w tamtejszej lidze, gdzie masowo zdobywa kolejne bramki, chcąc dobić do okrągłego tysiąca.

Media: Ronaldo przedłuży kontrakt z Al-Nassr. Hit!

Kilka dni temu Ronaldo obchodził 40. urodziny. W tym szczególnym dla siebie dniu udzielił głośnego wywiadu portugalskiemu Canal 11, w którym odniósł się m.in. do zakończenia kariery. Czy w tym wieku powoli myśli o odwieszeniu butów na kołek? Nic z tych rzeczy.

- To już nie to samo gdy miałem 20 lub 30 lat, ale nadal czuję pasję i dobrze się bawię. Strzelanie goli i robienie różnicy w wieku 40 lat to coś, o czym nigdy nie myślałem, ale to bardzo miłe wyzwanie. Wiem, że to skończy się za rok, dwa, a może trzy. Teraz mnie to nie obchodzi - rzucił wymownie. Okazuje się, że nie są to tylko puste słowa.

W niedzielny wieczór dziennikarz Nicolo Schira przekazał, że Cristiano Ronaldo ma przedłużyć kontrakt z Al-Nassr do 2026 roku! Obecna umowa 216-krotnego reprezentanta Portugalii obowiązuje do końca tego sezonu. Co więcej, włoska stacja Sportitalia uzupełnia, że w najnowszym kontrakcie 40-latka ma znaleźć się również zapis opcji kolejnego, rocznego przedłużenia!

Niewykluczone więc, że możemy oglądać legendarnego Portugalczyka na światowych boiskach nawet do 2027 roku! Mimo 40. wiosen na karku Ronaldo nadal jest w kapitalnej dyspozycji. Tuż po urodzinach znów trafił do siatki. "Na dziesięć minut przed zmianą CR7 zdobył bramkę na 3:0 i ustalił wynik tego spotkania. Asystował mu 25-letni Nawaf Mashari Abdulrahman Boushal. Saudyjczyk zagrał piłkę w pole karne, a Portugalczyk na sprincie jako pierwszy dopadł do futbolówki i bez większych problemów umieścił ją w siatce, mimo asysty obrońcy" - opisywał Norbert Amlicki ze Sport.pl.

W tym sezonie Ronaldo do tej pory rozegrał 26 meczów, w których zdobył aż 24 bramki i zanotował cztery asysty. Po 19. kolejkach Al-Nassr zajmuje trzecie miejsce w lidze z 41 punktami na koncie.