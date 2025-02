Włosi już wiedzą. Oto co czeka Zielińskiego i Zalewskiego. Ogłosili przed meczem

Przegrana z Fioretiną aż 0:3 to była duża niespodzianka. Tym bardziej że zespół z Toskanii grał w okrojonym składzie. Na drugą taką porażkę w przeciągu kilku dni Inter nie może sobie pozwolić. W przeciwnym razie Napoli, które w tym momencie jest najpoważniejszym rywalem do tytułu, może odskoczyć w ligowej tabeli. Do tego Atalanta Bergamo depcze do piętach i z nią też trzeba się liczyć.

REKLAMA

Zobacz wideo Co z tym Superpucharem Polski? "Robimy z siebie kretynów. Nikt tego nie szanuje"

Włosi przewidują skład Interu bez Polaków

W starciu we Florencji nie zagrali Polacy. Piotr Zieliński przesiedział całe spotkanie na ławce rezerwowych, a Nicola Zalewski znalazł się poza kadrą meczową ze względu na przepisy. To było dogranie spotkania z jesieni, w którym zawodnicy ściągnięci w styczniu nie byli uprawnieni do gry. Ale w poniedziałek będzie miał możliwość wystąpić.

Jednak zdaniem włoskich mediów nie należy się spodziewać ani Zielińskiego, ani Zalewskiego w podstawowym składzie mediolańczyków. Simone Inzaghi ma postawić na inne rozwiązania.

Środek pola ma stanowić tercet Nicolo Barella, Hakan Calhanoglu i Henrich Mychitarian. Każdy z nich potrafi rozgrywać. Jest to wariant o nastawieniu bardzo ofensywnym. Ale niewykluczone, że Zieliński wejdzie z ławki. Był ceniony wielokrotnie za umiejętności regulacji tempa gry, uspokojenia sytuacji, przydaje się też w defensywie. Polak ostatnio gra mniej, ale jest to związane z rotacją, którą Inzaghi często stosuje w związku z grą na kilku frontach. Jeśli miałby wejść na boisko, to najprawdopodobniej za Ormianina.

Zobacz też: Hiszpanie nie zostawili suchej nitki na Neymarze. "Należałoby zapomnieć"

Z kolei na wahadłach mają zagrać Matteo Darmian i Carlo Augusto. Brazylijczyk jest pierwszym w kolejce do zmieniania Federico Dimarco, który może dziś wieczorem nie zagrać z powodu choroby. Zalewski, który dał dobrą zmianę z Milanem, powinien dostać minuty w drugiej połowie.

W tabeli Serie A Inter Mediolan zajmuje drugie miejsce ze stratą czterech punktów do prowadzącego Napoli. 2 marca dojdzie do bezpośredniego starcia obu drużyn.

Mecz Inter - Fiorentina w poniedziałek o godzinie 20:45.

Przewidywany skład Interu przez włoskie media (Sky, tuttomercatoweb.com, goal.com): Yann Sommer - Benjamin Pavard, Francesco Acerbi, Alessandro Bastoni - Matteo Darmian, Niccolo Barella, Hakan Calhanoglu, Henrich Mychitarian, Carlos Augusto - Lautaro Martinez, Marcus Thuram.