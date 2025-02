Grupa Weszło na sprzedaż? Już wszystko jasne. Stanowski przemówił

W 2008 roku Krzysztof Stanowski założył portal weszlo.com, który skupiał się przede wszystkim na opisywaniu polskiej rzeczywistości piłkarskiej. Z czasem serwis zaczął się rozrastać. Zatrudniano coraz więcej dziennikarzy, którzy pracowali przy reportażach, felietonach, krótkich tekstach czy wydawaniu strony głównej. Od kilkunastu lat "Weszło" to jeden z największych portali sportowych w Polsce.

Stanowski sprzedaje udziały w "Weszło". Jest potwierdzenie

Niedawno "Super Express" przekazywał, że Stanowski ma zamiar sprzedać część udziałów Grupy Weszło, do której należy serwis. Powodem miały być obowiązki związane z działalnością Kanału Zero na YouTube oraz innymi projektami. W środę przed południem były współwłaściciel Kanału Sportowego odniósł się do tej sprawy.

Jak przekazał Krzysztof Stanowski, lada moment sprzeda on większość udziałów. "W ostatnim czasie pojawia się sporo informacji, że w Weszło dojdzie do zmiany właścicielskiej. Rzeczywiście, wszystko wskazuje na to, że wkrótce zostawię sobie 20-procentowy pakiet udziałów, a 80 procent sprzedam zaprzyjaźnionym ze mną osobom, które poświęcą swój kapitał i przede wszystkim czas (tego mi zdecydowanie najbardziej brakuje) na rozwój serwisu" - czytamy.

"Super Express" uzupełnia, że wspomnianymi "zaprzyjaźnionymi osobami" jest w zasadzie jeden człowiek -Marcin Szpalerski - założyciel zakładów bukmacherskich "Fuksiarz". To on ma zostać nowym szefem weszlo.com oraz innych projektów medialnych pod nazwą portalu. "Kilkanaście dni temu odbył spotkanie z całą załogą Grupy Weszło" - podaje cytowane źródło gazety.

Dlaczego Stanowski zdecydował się na taki ruch? "Serwis założyłem w 2008 roku, myślę, że to kawał fajnej historii sportowego internetu. Szkoda by było, żeby Weszło nie było należycie pielęgnowane, a ja niestety nie mam totalnie na to czasu. Projekt Zero i kilka innych projektów (o niektórych wiecie, o innych nie) tak mnie zassały, że od wielu miesięcy po prostu nie mam chwili nawet na to, by sprawdzić, o czym chłopaki na Weszło piszą. Jakikolwiek mój nadzór nad tym portalem stał się iluzoryczny, a na dłuższą metę to nie prowadzi do rozwoju" - pisał na profilu X.

Mimo to w najbliższym czasie na łamach "Weszło" będą ukazywały się jego felietony oraz specjalne formaty. "Paradoksalnie, oznacza to, że przez minimum rok będzie mnie na Weszło... więcej" - skwitował dziennikarz.