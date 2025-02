Koźmiński zadrwił z kandydatury Kuleszy. "Nawet po polsku jest z tym problem"

Niedawno zadziwiające informacje napłynęły prosto z PZPN. "Cezary Kulesza dziś jest wiceprzewodniczącym Komisji Narodowych Federacji w UEFA. Objął to stanowisko w 2023 r. Ale chce mieć większy wpływ na europejską piłkę i wzmocnić pozycję polskiej federacji na Starym Kontynencie, dlatego postanowił ubiegać się o miejsce w Komitecie Wykonawczym, które wiąże się z ogromną odpowiedzialnością za stan futbolu w Europie" - pisaliśmy na łamach Sport.pl.

Były rywal Kuleszy obśmiał jego decyzję

Wybory zaplanowano na 3 kwietnia, kiedy odbędzie się 49. Kongres UEFA w Belgradzie. W sumie dostępnych będzie dziewięć wolnych miejsc. W te doniesienia z obozu Cezarego Kuleszy w prześmiewczy sposób zareagował Marek Koźmiński, czyli kontrkandydat aktualnego prezesa PZPN w poprzednich wyborach. "Czyli język polski będzie oficjalnym językiem w UEFA?" - napisał wymownie w serwisie X (dawniej Twitter).

Dziennikarze TVP Sport poprosili 45-krotnego reprezentanta Polski o odniesienie się do tego wpisu. - Może są rzeczy, o których nie wiemy i prezes w ostatnich kilku miesiącach nauczył się języka obcego? Być może tak się stało i czekamy na wystąpienie w obcym języku, bo nawet po polsku jest z tym problem - stwierdził.

Marek Koźmiński: Tak właśnie widzę obecną kandydaturę

- Jeżeli chcę jechać do Europy, to podstawą jest znajomość jakiegokolwiek oficjalnego języka. Jest ich bodajże sześć. Trzeba się komunikować z ludźmi. Rozumiem, że język polski będzie oficjalnym językiem w UEFA? Bo na to chyba wychodzi - kontynuował.

- Gdyby zwolniło się miejsce w filharmonii, to miałbym się tam zgłosić, mimo tego, że nie umiem na niczym grać? Miałbym iść do Hollywood, bo szukają kandydata? Tak właśnie widzę obecną kandydaturę. W Europie rozmawia się o najważniejszych rzeczach świata piłki i nie chciałbym, aby nasz przedstawiciel ośmieszał wszystkich Polaków - zakończył.