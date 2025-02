Koszmar Polaka w nowym klubie. Oto co stało się w 33. minucie

Michał Helik spadł w sezonie 2023/24 z Championship wraz Huddersfield, a jako że nie udało mu się latem zmienić klubu, musiał pół roku spędzić na poziomie League One (angielska trzecia liga). Reprezentantowi Polski w sukurs zimą przyszedł Oxford United, drużyna walcząca o spokojne utrzymanie w Championship. Już wcześniej grał w niej jeden Polak, a konkretnie Przemysław Płacheta.

Helik, czyli obrońca bramkostrzelny. Czasem aż za bardzo

Nasz środkowy obrońca praktycznie z miejsca wskoczył do składu Oxfordu i notował bardzo dobry początek. Jego nowy klub nie przegrał żadnego z czterech pierwszych meczów Polaka w drużynie (dwa zwycięstwa, dwa remisy), a Helik w starciu z Luton (3:2) błysnął tym, czym imponował w Championship już wcześniej, czyli bramkostrzelnością (w sezonie spadkowym Huddersfield strzelił 9 goli). Strzelecką formę potwierdził także we wtorkowym (4 lutego) starciu ligowym z Burnley. Problem w tym, że tym razem trafił do niewłaściwej bramki.

Pech Polaka, niemoc Oxfordu, triumf faworyta

Dramat Polaka wydarzył się w 33. minucie meczu. Nasz reprezentant starał się zablokować podanie pomocnika Burnley Josha Cullena. Zrobił to jednak na tyle niefortunnie, że piłka poleciała prosto do bramki i kompletnie zmyliła bramkarza. Spory pech Michała Helika w całej tej sytuacji. Golkipera Jamie'ego Cumminga zresztą też. Obronił w tym spotkaniu aż sześć strzałów, a pokonał go rykoszet od własnego kolegi z drużyny.

Zespół z Oksfordu nie dał rady odrobić straty, jako że ogólnie był ekipą o wiele słabszą. Nie udało im się nawet oddać celnego strzału. Niczego ciekawego nie zdziałał też drugi Polak w barwach Oxford United, czyli Przemysław Płacheta, który zszedł z boiska w 76. minucie. "Polski" klub przegrał 0:1 i pozostał na 16. miejscu w tabeli z przewagą 10 pkt nad strefą spadkową (mają też mecz więcej). Burnley to wicelider tabeli Championship. Kolejny mecz i szansę na rehabilitację, Helik otrzyma we wtorek 11 lutego, gdy Oxford zagra na wyjeździe z Derby County (22. miejsce).