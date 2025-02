Są najnowsze wieści ws. transferu Szymańskiego. Agent mówi wprost

Sebastian Szymański od dłuższego czasu przymierzany jest do gry w czołowej europejskiej lidze. W przeszłości mówiło się nawet o zainteresowaniu ze strony Manchesteru United. Zimą przewijał się m.in. temat transferu do Fiorentiny, Freiburga czy Napoli. Ostatecznie nic takiego nie miało miejsca i Polak wciąż jest piłkarzem tureckiego Fenerbahce. Pytanie, jak długo.

Jasna zapowiedź ws. transferu Szymańskiego. "Tylko takie kluby nas interesują"

O to, czy rzeczywiście zimą przychodziły propozycje z klubów z topowych europejskich lig, pytany był agent Szymańskiego - Mariusz Piekarski. - Były zapytania i myślę, że latem może się coś pojawić. Ale na razie jeszcze jest za wcześnie. Zresztą mamy parę miesięcy do letniego okienka - wyjaśnił na antenie Kanału Sportowego.

Przy okazji wyjaśnił, że przenosiny do Anglii, Francji, Hiszpanii, Niemiec czy Włoch nie są celem samym w sobie. - Nie jestem sfokusowany na punkcie tego, by piłkarz koniecznie trafił do lig z TOP5 i grał przykładowo w środku tabeli, czy nawet o utrzymanie. Wolałbym grać w Galatasaray czy Fenerbahce, ale zawsze o mistrzostwo i w pucharach, czy nawet w Lidze Mistrzów. Wydaje mi się, że to jest cel piłkarza, a nie gra w przeciętnym klubie europejskim, ale w TOP5. A do tych klubów czołowych to nie tak łatwo się dostać. Poczekajmy na okienko letnie, były zapytania z naprawdę fajnych miejsc, więc może się wtedy coś wydarzyć. Ale jeśli bralibyśmy klub z TOP5, to taki, który walczy o puchary. Tylko takie kluby nas interesują - zadeklarował.

O potencjalnym transferze Szymańskiego mówiło się już przed startem obecnego sezonu. Polak chciał jednak współpracować ze słynnym Jose Mourinho i pozostał w Stambule. Niestety od tamtej pory jego statystyki się pogorszyły. Wciąż jest graczem pierwszego składu, ale w 34 spotkaniach strzelił tylko dwa gole i zaliczył siedem asyst. Poprzedni sezon kończył z 13 bramkami i 19 asystami.