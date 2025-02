Reprezentant Polski bohaterem! Gol i triumf w Superpucharze

Była 70. minuta meczu o Superpuchar Bułgarii: Łudogorec Razgrad (mistrz kraju) - Botew Płowdiw (zdobywca pucharu) i remis 1:1. Właśnie wtedy Łudogorec Razgrad miał trochę szczęścia w polu karnym rywali. Strzał rezerwowego Ivaylo Chocheva został zablokowany, ale piłka trafił pod nogi reprezentanta Polski Jakuba Piotrowskiego, który precyzyjnym uderzeniem przy słupku pokonał duńskiego bramkarza - Hansa Christiana Bernata.

Reprezentant Polski bohaterem! Jego klub zdobył Superpuchar kraju

Dla Jakuba Piotrowskiego był to pierwszy gol od 19 grudnia ubiegłego roku. Wtedy Polak trafił w meczu ligowym z...Botewem Płowdiw, a Łudogorec Razgrad wygrał na wyjeździe aż 4:2 (3:1).

Teraz to nie był koniec emocji w finale Superpucharu Bułgarii. Po golu Piotrowskiego, w 84. minucie do remisu doprowadził Czarnogórzec Aleksa Maras. To nie była jednak ostatnia bramka w tym pasjonującym pojedynku. W drugiej minucie doliczonego czasu gry zwycięską bramkę dla Łudogorca zdobył Chochev.

Drużyna Piotrowskiego już czwarty raz z rzędu, a po raz szósty w ostatnich siedmiu latach, sięgnęła po Superpuchar Bułgarii.

Piotrowski w tym sezonie zagrał w 25 spotkaniach, zdobył dwa gole i miał dwie asysty.

W czerwcu ubiegłego roku 27-letni piłkarz przedwcześnie musiał opuścić zgrupowanie reprezentacji Polski z powodu urazu mięśni przywodzicieli. Zawodnik przeszedł operację i stracił prawie dwa miesiące.

Łudogorec Razgrad po 19. kolejkach jest liderem ligi bułgarskiej. Ma 53 punkty, aż trzynaście więcej od wicelidera, zespołu Botew Płowdiw.

Drużynie gorzej za to powiodło się w Lidze Europy. W ośmiu spotkaniach zdobyła zaledwie cztery punkty (bilans bramkowy: 4:11) i zajęła dopiero 33. miejsce w 36. zespołowej stawce.

Superpuchar Bułgarii: Łudogorec Razgrad - Botew Płowdiw 3:2 (0:1)