Jakub Moder staje przed wielką szansą. Kolejny szlagier

Jakub Moder wciąż jest postrzegany jako przyszłość reprezentacji Polski. Ale żeby znów dawał odpowiednią jakość, musi grać regularnie. Nie miał zbyt wielu szans w Brighton & Hove Albion za kadencji Fabian Huerzelera. Feyenoord Rotterdam wykupił Polaka za 1,5 mln euro. Moder przeniósł się do Holandii 20 stycznia.

Moder może zagrać w kolejnym hicie

Od tego dnia Feyenoord rozegrał trzy mecze - dwa w Lidze Mistrzów i jeden w Eredivisie. Moder nie mógł grać w europejskich pucharach. Kadra na fazę zasadniczą LM została zamknięta już we wrześniu, ale Polak powinien się znaleźć na liście zgłoszonych do fazy pucharowej. W weekend zadebiutował w Feyenoordzie i to od razu w podstawowym składzie. Jego zespół przegrał jednak z Ajaksem Amsterdam w hicie Eredivisie 1:2.

W środę Feyenoord czeka kolejny hit - z PSV Eindhoven w ćwierćfinale Pucharu Holandii. I szanse Modera na występ w pucharowym szlagierze są naprawdę duże. Jednym z powodów jest fakt, że kadra zespołu z Rotterdamu jest mocno przetrzebiona kontuzjami, co potwierdził trener Feyenoordu, Brian Priske. Przyznał na konferencji prasowej, że nie będzie miał do dyspozycji aż dziewięciu piłkarzy.

Poza składem na mecz z PSV z powodów zdrowotnych są Quilindschy Hartman, Gernot Trauner, Anis Hadj Moussa, Bart Nieuwkoopa, Calvin Stengs, Justin Bijlow, Chris-Kévin Nadje, Ramiz Zerrouki i Jordan Lotomba. W kontekście Modera najbardziej znaczące są absencje Zerroukiego, Stengsa i Nadje, bo to zawodnicy ze środka pola, odpowiednio defensywny pomocnik i dwaj ofensywni.

Do tego odszedł Santiago Gimenez. Meksykanin został kupiony przez AC Milan w niedzielę za 32 mln euro.

Pewne miejsce w składzie na środowy hit ma Ibrahim Osman, który jest wypożyczony z Brighton do końca tego sezonu.

Mecz ćwierćfinału Pucharu Holandii PSV Eindhoven - Feyenoord Rotterdam w środę o godzinie 18:45.

Jakub Moder ma ważny kontrakt z Feyenoordem do końca czerwca 2028 r. Transfermarkt wycenia Polaka na dziesięć milionów euro.