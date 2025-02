Nie mieści się w głowie, co zrobią z kultowym stadionem! "Miliard dolarów"

Robert F. Kennedy Memorial Stadium w Waszyngtonie gościł już mistrzostwa świata w 1992 roku, igrzyska olimpijskie w 1996 roku, odbywał się na nim koncert Madonny, Ronaldinho strzelał pierwszego gola w meczu towarzyskim dla FC Barcelony, a do niedawna grali na nim m.in. piłkarze DC United. Amerykanie planują jednak gruntowną przebudowę kultowego stadionu, który uznawany jest za stadion narodowy w USA. O budowę nowego stadionu ubiegał się zespół futbolu amerykańskiego Washington Commanders.

Powiększą i przebudują kultowy stadion. Pomieści 70 tysięcy osób

Przebudowa, a właściwie ponowne zbudowanie RFK Stadium planowana jest od dawna, a obecnie trwa przekazywanie obiektu i terenu, na którym się znajduje, z rąk w federalnych w posiadanie dystryktu D.C. W związku z tym przedstawiono pierwszą koncepcję nowego stadionu, którą zajęła się firma KATO Design z Bostonu. Jak się okazuje, nowy obiekt ma pomieścić aż 70 tysięcy osób - to około 15 tysięcy więcej niż obecny.

To jak nie jest największa zmiana. Według planów architektów nowy stadion ma zostać wykonany z litego drewna. Cały obiekt miałoby okalać przezroczyste sklepienie dachowe, a w środku miałyby znajdować się kilkupoziomowe trybuny oraz okna na zewnątrz. Projekt nowoczesnego stadionu robi ogromne wrażenie, a architekci zadbali również o to, by jego okolice również były nowoczesne.

Na symulacjach widoczne są m.in. niewielki park, zielone błonia oraz pokryte trawą ogromne filary. W projekcie uwzględniono także około 2000 mieszkań, plenerowy, ścieżkę dla biegaczy, restauracje i targ na świeżym powietrzu.

- W USA nie ma specjalnego stadionu narodowego i chcielibyśmy, aby ten stał się takim. To byłoby idealne miejsce na zbudowanie go i myślenie o nim w tej sam sposób, w którym w Anglii myślą o Wembley, a w Meksyku o Estadio Azteca - powiedział główny architekt Kyle Murphy.

Na nowym obiekcie mogłyby odbywać się wydarzenia kulturowe, mecze piłki nożnej, futbolu amerykańskiego i koszykówki oraz wydarzenia lekkoatletyczne. Na razie nieznana jest ewentualna data zakończenia budowy, która jeszcze się nie zaczęła. Nie wiadomo też, ile by kosztowało wybudowanie obiektu. Jak podaje 51st.news, "szacunki wciąż wskazują na około miliard dolarów - a niektóre kosztują znacznie więcej". Miasto nie zadeklarowało wprost, że jest gotowe pokryć całość kwoty, ale mówi się, że mogłoby pomóc. Lokalne media przeprowadzają ankiety dot. finansowania budowy.