Sensacyjna decyzja UEFA! Tego nikt się nie spodziewał

W 2025 roku mistrzostwa Europy odbędą się na Słowacji, co wiadomo już od dawna. UEFA dotychczas nie ogłosiła jednak gospodarza turnieju w 2027 roku, o który walczyły m.in. Turcja i Belgia. Jak się okazuje, żaden z tych krajów nie ugości młodzieżowych reprezentacji. Zrobią to dwa zwaśnione ze sobą kraje.

REKLAMA

Zobacz wideo Kosecki o walkowerze dla Celticu: Wszyscy o tym wiedzieli! To nie wina Marty Ostrowskiej

UEFA podjęła szokującą decyzję. Zwaśnione kraje gospodarzami mistrzostw Europy U21

UEFA jeszcze oficjalnie nie ogłosiła decyzji o gospodarzach mistrzostw Europy U21 w 2027 roku, ale swoje oferty wycofali Turcy i Belgowie. W związku z tym jedyną ofertą organizacji turnieju jest ta od Serbii i Albanii. "The Athletic" informuje, że europejska federacja najprawdopodobniej powierzy tym krajom nadchodzące zmagania.

Jak wiadomo, Albania i Serbia to kraje dawnej Jugosławii, które nie pałają do siebie sympatią. Oczywiście chodzi o napięcia między sąsiadami, które swój początek mają w latach 90., a jedną z kości niezgody jest Kosowo, którego Serbia nie uznaje za kraj, a zamieszkane jest w 90 proc. przez Albańczyków. Wielokrotnie podczas meczów piłkarskich widzieliśmy już efekty tej antypatii.

Serbia i Albania ostatni raz grały ze sobą w 2014 roku, a na trybunach doszło do walk między chuliganami obu krajów. Starcie zostało wtedy przerwane, a atmosferę podgrzewały drony z albańskimi banerami oraz flagą tego kraju, którą zerwali piłkarze Serbii.

Nawet podczas Euro 2024, kiedy oba kraje nie mierzyły się ze sobą, media donosiły o napięciach na ulicach niemieckich miast. Pamiętamy też antyserbskie i antyalbańskie flagi kibiców, za które oba kraje otrzymywały kary finansowe.

Wspólna organizacja Euro U21 w 2027 jest więc dość niespodziewaną kooperacją, której trudno było się spodziewać. "Obie federacje, przy wsparciu swoich rządów i UEFA, są zdeterminowane, aby poprawić relacje między krajami, co wydaje się być dobrym pomysłem, ponieważ właśnie znalazły się w tej samej grupie kwalifikacyjnej do Mistrzostw Świata 2026" - przekonuje "The Athletic".

W tej sprawie pozostaje czekać na oficjalne ogłoszenie UEFA. To ma nastąpić jeszcze w lutym 2025 roku. Turniej będzie jednocześnie kwalifikacjami do igrzysk olimpijskich w 2028 roku.