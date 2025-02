Media: Wieczysta Kraków kusi byłą gwiazdę Legii. 41 goli w Ekstraklasie

Powrót Carlitosa do Polski był już sondowany w zeszłym roku, zainteresowanie miała wykazywać wówczas Wieczysta Kraków, która była wtedy na poziomie 3. Ligi. Dzisiaj rewelacja ze stolicy Małopolski jest na dobrej drodze do awansu do 1. Ligi, na zaplecze ekstraklasy.

Carlitos na celowniku rewelacji 2. Ligi

Carlitos jest obecnie piłkarzem greckiego Atromitosu Ateny. W 16 ligowych meczach w tym sezonie strzelił pięć goli i zanotował jedną asystę. Ma jeszcze 1,5 roku ważnego kontraktu, ale niewykluczone, że nie wypełni go do końca. Wciąż aktualny jest temat powrotu Hiszpana do Polski.

Według informacji portalu goal.pl Wieczysta Kraków cały czas bada temat transferu 34-letniego napastnika. Wyraża poważne zainteresowanie, są próby rozmów i namawiania Carlitosa na transfer.

Z pewnością przenosiny Hiszpana można byłoby uznać za transferowy hit tej zimy w Polsce. Wieczysta nie miała jeszcze w swojej kadrze piłkarza o takim dorobku i doświadczeniu jak Carlitos. Ale prawdopodobieństwo transferu należy jednak uznać za dość niskie. Nie dość, że sama Wieczysta ma problem z nakłonieniem Carlitosa, to sami Grecy mają nie być chętni do sprzedaży piłkarza jeszcze w tym okienku transferowym.

Portal goal.pl donosi także, że Atromitos rozważa nawet przedłużenie umowy z Carlitosem. To całkowicie przekreśliłoby szanse Wieczystej na ten transfer.

Carlitos strzelił w barwach Legii Warszawa i Wisły Kraków w sumie 49 goli, z czego 41 w samej Ekstraklasie. Dziś jest wyceniany przez Transfermarkt na ćwierć miliona euro. Okienko transferowe Polsce trwa do 22 lutego.

Na półmetku rozgrywek 2. Ligi Wieczysta Kraków jest wiceliderem. Do prowadzącej Pogoni Grodzisk Mazowiecki traci cztery punkty.