A jednak! Agent ogłosił w sprawie Rybusa. "Nie ma sensu"

- Tak, na tę chwilę na to wygląda. Maciej może być dumny ze swojej kariery i zdobytych tytułów - oznajmił agent Macieja Rybusa Roman Oreszczuk parę tygodni temu, gdy zapytano go o to, czy piłkarz skłania się ku zakończeniu kariery. Sam zainteresowany cierpliwie czeka na nowego pracodawcę, natomiast wszystko wskazuje na to, że finalnie przejdzie na emeryturę. - Nie ma sensu się katować - oznajmił Oreszczuk dla Match TV.

