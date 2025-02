A więc wszystko jasne. To dlatego Pena przegrał ze Szczęsnym

Wojciech Szczęsny zadebiutował w FC Barcelonie dopiero 4 stycznia, choć pierwotnie spodziewano się, że może do tego dojść nawet w październiku. Ostatecznie wyszedł na murawę w pucharowym meczu z UD Barbastro i niewiele brakowało, by dał się pokonać rywalom. Potem niespodziewanie dostał szansę w Superpucharze Hiszpanii. W finale popełnił jednak błąd, po którym dostał czerwoną kartkę. Kiedy wrócił do bramki, kompletnie rozczarował w meczu z Benficą w Lidze Mistrzów. Wydawało się wówczas, że Hansi Flick postawi znów na Inakiego Penę. Ale tak się nie stało.

REKLAMA

Zobacz wideo Kosecki o walkowerze dla Celticu: Wszyscy o tym wiedzieli! To nie wina Marty Ostrowskiej

Hiszpanie wyjaśniają, dlaczego Pena przegrał rywalizację ze Szczęsnym. Wszystko jasne

Były reprezentant Polski wystąpił w trzech kolejnych starciach: z Valencią, Atalantą oraz Deportivo Alaves. Tuż przed ostatnim niemiecki szkoleniowiec zdradził, kto na ten moment jest podstawowym bramkarzem drużyny. "Tek (pseudonim Szczęsnego - red.) jest numerem jeden" - oznajmił, czym wywołał niemałą burzę.

"Mundo Deportivo" ujawnił, że Pena nie radzi sobie z obecną sytuacją. Teraz nieco obszerniej na ten temat rozpisał się portal Relevo, który przeanalizował, dlaczego Flick podjął taką decyzję. "Jego osobowość i dominacja na boisku to argumenty, które Flick chce przetestować właśnie teraz, gdy drużyna jest na fali zwycięstw" - czytamy. I przywołano statystyki Peni. "W zeszłym sezonie miał najmniej obron w lidze - zaledwie 55 proc. Był najgorszym przywódcą obrony od lat. Jego sytuacja jest niepewna" - podsumowano.

I właśnie to jest największa różnica między oboma bramkarzami. Obrona prowadzona przez Penę nie miała struktury ani bariery, która nie pozwalałaby zbliżyć się do bramki. I choć w tych rozgrywkach sytuacja nieco uległa zmianie, to nie przekonało to Flicka. El Futbolero zaznacza za to, że Szczęsny ma dużo większe doświadczenie w europejskiej piłce, gdyż występował m.in. w Juventusie czy Arsenalu.

Dzięki temu zapewnia on bezpieczeństwo, a mało tego jest jednym z liderów w szatni. Mimo kilku błędów ze Szczęsnym Barcelona jeszcze nie przegrała. Kluczowe miało być jednak spóźnienie hiszpańskiego piłkarza na zbiórkę przed meczem pucharowym. Tego Flick nie toleruje, jest bardzo wymagający pod tym względem i wyciągnął konkretne wnioski.

FC Barcelona po zwycięstwie z Deportivo Alaves zmniejszyła stratę w ligowej tabeli do liderującego Realu Madryt. Teraz ma na koncie 45 pkt, podczas gdy piłkarze Carlo Ancelottiego - 49. 8 lutego dojdzie jednak do derbów Madrytu, które mogą jeszcze bardziej namieszać w tabeli.