Włosi wydali wyrok ws. Zielińskiego i Zalewskiego po meczu Interu

Inter Mediolan znajduje się w znakomitej formie. Jeśli chodzi o rozgrywki ligowe, nie przegrał od września, kiedy został pokonany przez AC Milan 2:1 po trafieniu w 89. minucie. Ostatnio piłkarze Simone Inzaghiego znów polegli z odwiecznym rywalem w finale Superpucharu Włoch, gdy w trzeciej minucie doliczonego czasu gry gola strzelił Tammy Abraham. Teraz w końcu szczęście uśmiechnęło się do mistrzów kraju.

REKLAMA

Zobacz wideo Kosecki o walkowerze dla Celticu: Wszyscy o tym wiedzieli! To nie wina Marty Ostrowskiej

Włosi ocenili występ Polaków. Wymowne słowa

Podczas niedzielnego spotkania ligowego to piłkarze Sergio Conceicao prowadzili po bramce Tijjaniego Reijndersa. I choć wydawało się, że uda się po raz drugi w tym sezonie pokonać Inter, to w doliczonym czasie gry do siatki trafił Stefan de Vrij. Kapitalną asystą popisał się za to Nicola Zalewski, który pojawił się na murawie w 76. minucie i tym samym zanotował debiut.

Tuż po zakończeniu meczu tamtejsze media oceniły zarówno występ naszego skrzydłowego, jak i Piotra Zielińskiego, który wszedł kwadrans wcześniej. Portal FC Inter News obu Polakom wystawił "szóstkę" w dziesięciopunktowej skali. "Nie powinien w ogóle grać, ale asystował przy decydującym golu De Vrija. Już zyskał pełen szacunek kibiców" - napisano o Zalewskim. "Był zdecydowanie bardziej dynamiczny i bezczelny niż Calhaonoglu. Podejmuje ryzyko, gdy sytuacja tego wymaga" - przekazano o Zielińskim.

Taką samą notę środkowemu pomocnikowi dał portal Calciomercato. "Cały czas miał głowę uniesioną wysoko. Dzięki temu miał w środku więcej miejsca niż Calhanoglu" - oznajmiono. Nieco wyżej, ponieważ na 6,5, został oceniony Nicola. "Wszedł na boisko i zanotował decydującą asystę. O co więcej można prosić?" - czytamy.

Podobnie widział występy Polaków portal tuttomercatoweb.com. "Był o krok przed rywalami. Poprowadził ostateczny atak Interu" - przekazano o Zielińskim, którego oceniono na 6. "Jeśli zaprezentował się w ten sposób, może to być dla niego wymarzona kariera w Mediolanie. Asysta klatką piersiową w debiucie w derbach..." - skwitowano, dając Zalewskiemu 6,5.

Portal fcinter1908.it również przyznał Zielińskiemu "szóstkę". "Nie nadawał zbyt wysokiego tempa akcjom Interu. Przynajmniej starał się jednak wprowadzić porządek w grze" - napisano. Dziennikarze nie kryli jednak zachwytu nad Zalewskim, któremu dano "siódemkę". "Jego wejście to był impuls dla drużyny. Nie dość, że zanotował kilka dobrych dośrodkowań, to na koniec asysta przy golu De Vrija" - podsumowano.

"Grał zbyt wolno, nie wniósł również na boisko charakteru" - przekazał za to krytycznie włoski Eurosport, dając Zielińskiemu notę 5,5. Ocenę wyżej otrzymał za to Zalewski. "Jego asysta to było więcej, niż trzeba było zrobić, by zaliczyć pozytywny występ" - stwierdzono.