Niesamowity Piątek na zawsze zapisał się w historii. Wielki wyczyn Polaka

W sobotę po południu Basaksehir pokonał u siebie Samsunspor w 22. kolejce tureckiej Super Lig. Bohaterem spotkania był Krzysztof Piątek, który zdobył w nim aż trzy bramki. Napastnik reprezentacji Polski strzelał gole w 19., 58. i 69. minucie.

Piątek kontynuuje swoją doskonałą passę w Turcji. W ostatnich 12 występach Polak zdobył aż 16 bramek i miał trzy asysty. Przed tygodniem Piątek strzelił dwa gole i miał asystę w meczu z Alanyasporem (4:5). Dla napastnika był to pierwszy występ po krótkiej przerwie spowodowanej zawieszeniem za kartki.

Przed nim Piątek zdobywał bramki m.in. w meczach z Galatasaray, Fenerbahce i europejskich pucharach. Hat-trick w sobotnim meczu sprawił, że Polak umocnił się na prowadzeniu w klasyfikacji najlepszych strzelców ligi w tym sezonie.

Piątek ma na koncie już 18 trafień. Nasz zawodnik wyprzedza Simona Banzę z Trabzonsporu (13), Youssefa En-Nesyriego z Fenerbahce, Mame Thiama z Eyupsporu oraz Victora Osimhena z Galatasaray (wszyscy po 12 trafień).

Piątek przeszedł do historii Basaksehiru

Piątek przeszedł też już do historii Basaksehiru. Sobotnie gole sprawiły, że Polak ma już 45 trafień dla tego klubu. To uczyniło z niego drugiego strzelca w historii Basaksehiru. Piątek ma tyle samo goli, co Brazylijczyk Doka Madureira. Różnica jest jednak taka, że Polak potrzebował do tego wyniku 69 meczów, a Madureira aż 191.

Najskuteczniejszym zawodnikiem w historii Basaksehiru jest Edin Visca, który w 398 spotkaniach zdobył 110 bramek. To wynik w zasięgu Piątka, ale mało prawdopodobne jest to, by Polak go pobił. Wszystko przez to, że latem najpewniej zmieni klub.

Zwłaszcza że jego umowa ważna jest do czerwca 2026 r. Lato będzie dla Basaksehiru ostatnim momentem, by sprzedać Piątka za godne pieniądze. Polski napastnik gra w tureckim klubie od lipca 2023 r.