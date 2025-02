Piątek to jest maszyna! Niewiarygodne, co wyprawia polski napastnik

On się nie zatrzymuje! W 19. minucie meczu Basaksehiru z Samsunsporem Krzysztof Piątek otworzył wynik. Był to jego 16. gol w 20. ligowym meczu w tym sezonie. Okazało się, że to nie koniec. Polak zmierza po koronę króla strzelców tureckiej ligi, mając za rywali znakomitych napastników.

4 screen Otwórz galerię Na Gazeta.pl