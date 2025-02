Kownacki raz, Kownacki dwa! Polak bohaterem w Niemczech

To jest jego miejsce na piłkarskiej ziemi! Dawid Kownacki strzelił swojego ósmego i dziewiątego gola w bieżącym sezonie 2. Bundesligi. Napastnik Fortuny Duesseldorf dwukrotnie naprawiał to, co popsuli koledzy i wyprowadzał swój zespół na prowadzenie. Za drugim razem już definitywnie, a jego drużyna wygrała 3:2 z SSV Ulm 1846. To jego drugi dublet z rzędu, znów na wagę zwycięstwa.

