Oto co teraz piszą Hiszpanie o Flicku i Szczęsnym. "Radykalny zwrot"

Na początku stycznia Wojciech Szczęsny nareszcie zadebiutował w barwach FC Barcelony, do której trafił jesienią zeszłego roku. Mało kto spodziewał się, że w pierwszym miesiącu 2025 roku Polak zaliczy aż sześć występów w zespole Hansiego Flicka. A tak właśnie się stało. Niemiec w końcu zaufał byłemu golkiperowi naszej kadry. Oprócz krajowych pucharów zaczął stawiać na niego również w La Liga oraz Lidze Mistrzów.

REKLAMA

Zobacz wideo Zagranie Szczęsnego hitem sieci. Niewiarygodne, co wtedy zrobił [To jest Sport.pl]

Tak Hiszpanie zareagowali na decyzję Flicka. Te słowa mówią wszystko

W środę podczas ostatniej kolejki fazy ligowej LM Szczęsny wystąpił w meczu z Atalantą Bergamo. Co prawda wpuścił dwie bramki, jednak zanotował też kilka niezłych interwencji. - Wojtek spisał się bardzo dobrze - skwitował krótko trener Barcelony po ostatnim gwizdku.

W ostatnich dniach zastanawiano się, czy Flick znów wystawi Wojciecha Szczęsnego w podstawowym składzie na niedzielny mecz 22. kolejki La Liga przeciwko Deportivo Alaves. Wszelkie wątpliwości zostały rozwiane w sobotę podczas konferencji prasowej. - Wojciech Szczęsny jest obecnie bramkarzem numer jeden - zadeklarował 59-latek.

Od razu po tych słowach na łamach hiszpańskich mediów przemówili eksperci, którzy zwrócili uwagę na fakt, że Inaki Pena w zaledwie kilka tygodni stracił miejsce we wyjściowej jedenastce. "Wszystko się zmieniło. Jeszcze niecały miesiąc temu dla Flicka niekwestionowanym numerem jeden był Inaki. Trener nie miał nic przeciwko temu, by powiedzieć o tym na konferencji prasowej i upublicznić to. Ale ostatnio to Polak jest na fali" - czytamy w katalońskim "Sporcie".

Zobacz też: Sensacja staje się faktem! Romano potwierdził ws. Zalewskiego. "Here we go"

"Zaufanie Hansiego Flicka uległo radykalnemu zwrotowi w 2025 roku" - napisano w dzienniku "Mundo Deportivo", w którym podsumowano wszystkie mecze w wykonaniu Wojciecha Szczęsnego. Słowa niemieckiego szkoleniowca z sobotniej konferencji zacytowano również stronach internetowych "Marki" i "AS".

Spotkanie FC Barcelona - Deportivo Alaves odbędzie się w niedzielę 2 lutego o godz. 21:00. Na ten moment katalońska drużyna zajmuje trzecie miejsce w tabeli, tracąc do pierwszego Realu Madryt siedem punktów. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej z meczu Barcelony na Sport.pl.