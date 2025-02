Neymar aż się popłakał. Sceny na prezentacji w nowym klubie

15 sierpnia 2023 roku Neymar podjął przełomową decyzję w karierze. Za 90 milionów euro przeniósł się z Paris Saint-Germain do Al-Hilal. W Arabii Saudyjskiej zdążył rozegrać zaledwie... siedem spotkań, w których strzelił jednego gola. Wszystko przez poważną kontuzję, po której do zdrowia dochodził okrągły rok. A kiedy już wrócił na boisko, doznawał kolejnych urazów. Mówiąc krótko, jego przygoda na Bliskim Wschodzie od początku była naznaczona niepowodzeniem i rozczarowaniem.

Neymar wrócił do Santosu. Emocje wzięły górę

Z tego powodu władze Al-Hilal w końcu nie wytrzymały. "Al-Hilal i Neymar zgadzają się na rozwiązanie kontraktu za porozumieniem stron. Al-Hilal Club Company i Neymar Jr. uzgodnili rozwiązanie kontraktu za obopólną zgodą. Klub wyraża wdzięczność i uznanie dla Neymara za to, co zapewnił przez całą swoją karierę w Al-Hilal i życzy zawodnikowi sukcesów w dalszej karierze" - przekazano.

Od razu w mediach zaczęły pojawiać się pogłoski mówiące o tym, że w takiej sytuacji powrót 32-latka do Santosu jest bardzo prawdopodobny. I ostatecznie tak właśnie się stało. Po dwunastu latach Neymar wrócił do klubu, w którym rozpoczynał karierę. "Twój dom czeka na ciebie. Twoi ludzie czekają na ciebie. Mój chłopcze z wioski!" - pisały władze Santosu tuż przed oficjalnym ogłoszeniem transferu.

W piątkowy wieczór odbyła się oficjalna prezentacja Neymara w nowym-starym klubie. Na powitanie byłego gwiazdora FC Barcelony i PSG przybyło mnóstwo kibiców. Zorganizowano wielkie show, w którym piłkarz był głównym aktorem. Najlepszy strzelec w historii reprezentacji Brazylii pocałował herb i murawę rodzimego klubu, po czym zwrócił się do kibiców.

Widać było, że jest to dla niego wyjątkowy i emocjonalny moment. Na twarzy Neymara pojawiły się łzy wzruszenia. Fani odpowiedzieli mu podniosłymi okrzykami i gromkimi brawami. Brazylijczyk występował w Santosie w latach 2009-2013. W tym czasie rozegrał łącznie 225 spotkań, w których strzelił 136 goli i zanotował 64 asysty. Najbliższą okazję do 226. występu dla Santosu 32-latek będzie miał już w nocy z soboty na niedzielę polskiego czasu. Wtedy to jego drużyna w 6. kolejce ligi brazylijskiej zagra z Sao Paulo. Na razie kontrakt Neymara obowiązuje do końca tego sezonu.