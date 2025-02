Wstrząsające kulisy transferu reprezentanta Polski. "Był świadkiem strzelaniny"

Od ponad roku tajemnicą poliszynela było to, że Karol Świderski pragnie wrócić do Europy. Polak zimą 2024 roku trafił na wypożyczenie z Charlotte FC do grającego w Serie A Hellasu Werona. Poszło mu tam bardzo przeciętnie (2 gole w piętnastu meczach), jednak Włosi i tak chcieli go na stałe. Nie potrafili się jednak dogadać z działaczami z Karoliny Północnej, więc napastnik musiał dokończyć sezon w MLS. Zrobił to w niezłym stylu, strzelając siedem goli w trzynastu meczach (jego klub odpadł w I rundzie play-off z Orlando City SC).

Świderski dopiął swego. Jest Europa, choć nie liga z Top 5

Mimo to Świderski nie miał ochoty zostawać za oceanem. Pojawiały się pogłoski dotyczące jego powrotu do Europy, w pewnym momencie miał nawet wrócić po niego Hellas. Jednak ostatecznie skończyło się dość zaskakująco, bo Polak przeniósł się do greckiego Panathinaikosu Ateny. Powrócił więc do tej samej ligi, z której trafił do USA. Tylko wtedy grał dla PAOK-u Saloniki (35 goli w 134 meczach). Rozczarowanie? Być może trochę, przede wszystkim dla samego piłkarza. Jednak Panathinaikos walczy o mistrzostwo Grecji (4 pkt straty do lidera po 20 meczach) i zagra w play-off o awans do 1/8 finału Ligi Konferencji Europy z islandzkim Vikingurem.

Świderski bardzo chciał uciec z USA. Dziennikarz wyjawia główne powody

Poza tym chęć powrotu do Europy była ewidentnie bardzo silna. A czemu aż tak silna? Powody zdradził w podcaście "Ofensywni" dziennikarz Piotr Wołosik. Jego zdaniem Świderskiemu nie do końca podobało się życie w USA. Szczególnie że był tam świadkiem niejednej nieprzyjemnej sytuacji. W tym nawet strzelaniny.

- Z tego, co wiem, to on jest bardzo rozczarowany USA. Jest to specyficzny kraj i liga. Ktoś może powiedzieć, że zarabia dobre pieniądze, to niech siedzi cicho. No nie, potrzebne jest też normalne życie. Charlotte nie było najbezpieczniejszym miejscem do życia. To nie jest tak, że on chodził z duszą na ramieniu, ale miał kilka nieprzyjemnych sytuacji. Był świadkiem strzelaniny. Karol i jego rodzina średnio się tam czuli. Sam fakt, że przed każdym meczem piłkarzom swojej drużyny kazali otwierać wszystkie torby i plecaki, nie sprawia, że człowiek czuje się tam komfortowo - powiedział Wołosik.

Śmierć kolegi miała duży udział w decyzji

Dziennikarz wspomniał też, że decyzję tylko przybliżyła śmierć jego kolegi w 2023 roku. Chodzi o Antona Walkesa. Był to angielski środkowy obrońca, wychowanek Tottenhamu, który na Wyspach najwyżej grał na trzecim poziomie rozgrywkowym. Dokładnie 18 stycznia 2023 roku 25-letni wówczas piłkarz rozbił się na skuterze wodnym na Florydzie, z dużym impetem uderzając w znacznie większą łódź. Anglik trafił do szpitala, ale dzień później zmarł.