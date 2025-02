Tak Francuzi patrzą na Lewandowskiego. "Nadszedł czas, by zamknąć rozdział"

31 goli i trzy asysty w 29 meczach - takimi statystykami w tym sezonie na ten moment może pochwalić się Robert Lewandowski. Doskonale widać, że po przyjściu Hansiego Flicka kapitan reprezentacji Polski odżył w katalońskim zespole. Jest najbardziej doświadczonym zawodnikiem w młodej drużynie Barcelony, która korzysta zarówno z jego formy strzeleckiej, jak i wiedzy.

REKLAMA

Zobacz wideo Zagranie Szczęsnego hitem sieci. Niewiarygodne, co wtedy zrobił [To jest Sport.pl]

Brutalny głos ws. Lewandowskiego. Francuz naprawdę to napisał

Pomimo świetnych liczb wielu kibiców i ekspertów wciąż znajduje powody do krytykowania Lewandowskiego. Według nich z jednej strony 36-latkowi należy się szacunek za regularne trafianie do siatki, jednak z drugiej wytyka mu się mnóstwo zmarnowanych sytuacji.

Ostatnio o napastniku wicemistrzów Hiszpanii rozpisywał się Raphael Nouet, który wyciągnął właśnie takie wnioski z ostatnich meczów Polaka. "Czy powinniśmy zacząć zamykać rozdział o Robercie Lewandowskim?" - czytamy w wymownym tytule artykułu. Następnie dziennikarz przyznaje, że przez zmarnowane okazje Lewandowskiego "Barcelona odniosła kilka dużych porażek, które kosztowały wiele".

Mowa o meczach przeciwko Las Palmas (1:2), Leganes (0:1) i Atletico Madryt (1:2). Oprócz tego Nouet nie skupia się wyłącznie na skuteczności kapitana naszej kadry. Jego zdaniem najlepszy strzelec w historii reprezentacji Polski po prostu nie pasuje do obecnego zespołu Flicka, który opiera się przede wszystkim na szybkości, dynamice, technice użytkowej i kreatywności.

Zobacz też: Vinicius przerwał milczenie. Mówi wprost ws. transferu do Arabii Saudyjskiej

"Wydaje się, że nie pasuje do drużyny, w której wszyscy oprócz niego myślą kolektywnie i grają w bardzo szybkim tempie. Czy nadszedł już czas, by zamknąć rozdział, wiedząc, że wkrótce będzie miał 37 lat i że został mu już tylko jeden sezon?" - pisze Francuz.

W niedzielę Barcelona w 22. kolejce La Liga zagra u siebie z Deportivo Alaves. Dla Roberta Lewandowskiego będzie to kolejna szansa na zamknięcie ust krytykom. W trzech meczach przeciwko temu rywalowi trafiał do siatki aż sześć razy. Początek o godz. 21:00. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej na Sport.pl.