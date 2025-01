Wieści o Koseckim dotarły za granicę. Oto efekt. Nigdy o tym nie mówił

Jakub Kosecki przez lata uchodził za ogromny talent polskiej piłki, a wysokie umiejętności udowadniał głównie w Legii Warszawa. W tym klubie trzykrotnie zdobył mistrzostwo Polski i wygrał trzy Puchary Polski. Ponadto zaliczył też pięć występów i strzelił jedną bramkę w reprezentacji Polski. Kibice pamiętają go również z kontrowersyjnych sytuacji.

Za Koseckim do teraz ciągną się m.in. scysje z meczu Legia - Jagiellonia, kiedy krzyczał do rywali: "Tego z długimi włosami dajcie, co kopnął naszą panią", a sztab Legii próbował go powstrzymać słowami "Kosa, zostaw". To oczywiście nie wszystko, ale łatka kontrowersyjnego i kłótliwego ciągnęła się za nim latami. Dotarła też za granicę.

Kluby "prześwietlały" Jakuba Koseckiego przed transferem. "Dostawałem teczkę"

W programie "To jest Sport.pl" Kosecki wyjawił, że opinia o nim nie umykała uwadzę jego pracodawców i ci jeszcze przed podpisaniem z nim umowy starali dowiedzieć się wszystkiego. Najpierw zbierali "dowody", a później pytali u źródła.

- Przed transferami siadałem i dostawałem teczkę, gdzie miałem swój życiorys. Pytali się mnie na przykład: Dlaczego w tym roku coś takiego? Co się stało tutaj? Jak w rodzinie? Chodzi o zagraniczne kluby, oni wszystko wiedzieli - zaczął tłumaczyć Kosecki w programie "To jest Sport.pl".

34-latek za granicą grał dla niemieckiego SV Sandhausen oraz tureckiego klubu Adama Demirspor, a więc najwyraźniej tam byli szczególnie zainteresowani jego pozaboiskowym życiem. Dla zawodnika było to kompletnie niespodziewane.

- Byłem w szoku, że był taki research mojej osoby. A że byłem kontrowersyjną osobą to troszeczkę się nazbierało - dodał dalej były reprezentant Polski. - I ta teczka z roku na rok się poszerzała? - pociągnął temat Dominik Wardzichowski ze Sport.pl. - Nie było łatwo - podsumował krótko Kosecki.

Obecnie Jakub Kosecki jest piłkarzem KS Raszyn, a wcześniej grał dla KTS-u Weszło. "Poważne" granie zakończył w lipcu 2021 roku, kiedy odszedł z Motoru Lublin. Ma także za sobą występy w klatkach federacji freak-fightowych i spełnia się w roli eksperta.